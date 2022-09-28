Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Referandumlar ve savaşın gidişi
Donetsk, Lugansk Zaporojye ve Herson illerinde Rusya’ya katılma konusunda referandum gerçekleştirildi. Oy verme işlemi 23 Eylül’den 27 Eylül’e kadar sürdü.
Ukrayna’nın doğusunda ve güneydoğusunda yer alan ve Rusya’nın denetimi Donetsk, Lugansk Zaporojye ve Herson illerinde Rusya’nın girişimiyle düzenlenen Rusya’ya katılma konusundaki referandumda oy sayım işlemlerine geçildi. 23 Eylül’den 27 Eylül’e kadar oy verme işleminin sürdüğü referandum, Ukrayna ve uluslararası toplum tarafından tanınmıyor. Geçen günlerde Çin’in Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne vurgu yapan açıklamasının ardından dün de Rusya’ya yakın çizgideki Kazakistan, referandumun sonuçlarını tanımayacağını bildirildi.
Dört ildeki Rus yetkililer referandumda yüksek katılımın sağlandığını söylerken Ukraynalı yetkililer, bölgedeki Rus askerlerinin ev ev dolaşarak halkı oy kullanmaya zorladıklarını ayrıca savaşta yerle bir olmuş yerleşim yerlerinde bile seçmenin en az yüzde 50’sinin oy kullandığını ileri sürdüklerini söylüyor. Rus yetkililer, ilk açıklanan sonuçlara göre seçmenin yüzde 90’dan fazlasının Rusya’ya katılma yönünde oy kullandığını ifade etti.
Referandumun ardından Rusya’nın bu illerin Rusya’ya katılması yönünde karar alması bekleniyor. Bu çerçevede önce Rusya Parlamentosu, bu yönde karar alacak. Rusya Parlamentosu’nun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, bu illerin Rusya’ya katılması konusunu parlamentoda 4 Ekim’de oylanmasının beklendiğini söyledi.
ZELENSKI: GERİ ALACAĞIZ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, verdiği bir demeçte Ukrayna’nın Kırım Yarımadası’nı Rusya’dan diplomatik yolla geri almayı planladığını söyledi. Zelenski’nin bu açıklaması karşı taarruz konusunda Ukrayna resmi yetkililerinin söyleminin yumuşadığına işaret ediyor. Ukraynalı yetkililer, karşı taarruzun hızla ilerlemesinin beklendiği dönemde Ukrayna’nın 2014’te ele geçirdiği Kırım Yarımadası da geri alınmadan savaşın bitmeyeceğini söylüyordu. Ancak, Ukrayna ordusunun Harkov’un Rus işgali altındaki bölgelerine 6-11 Eylül tarihleri arasında düzenlediği karşı taarruzun başarıya ulaşmasına karşılık güneyde Herson yönündeki Ukrayna karşı taarruzunun durma noktasına geldiği görülüyor.
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