Son Dakika: Rus basını Ukrayna'daki referandumların sonucunu açıkladı

27 Eylül 2022 Salı, 16:54

Ukrayna'da, Rusya'nın elinde bulunan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde, 23 Eylül'de başlayan "Rusya'ya katılma referandumu" bugün sona erdi.

Rus haber ajansı RIA'nın haberine göre; Ukrayna'daki referandumlardan gelen ilk sonuçlara göre halk, yüzde 96 Rusya'ya katılma yönünde oy kullanıldı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke, bu bölgelerde yapılan referandumların sonucunu tanımayacağını açıkladı.

Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson, Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.