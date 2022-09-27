Son Dakika: Rus basını Ukrayna'daki referandumların sonucunu açıkladı
Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya'ya katılımına ilişkin yapılan referandumların ilk sonuçları yayınlandı.
Ukrayna'da, Rusya'nın elinde bulunan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde, 23 Eylül'de başlayan "Rusya'ya katılma referandumu" bugün sona erdi.
Rus haber ajansı RIA'nın haberine göre; Ukrayna'daki referandumlardan gelen ilk sonuçlara göre halk, yüzde 96 Rusya'ya katılma yönünde oy kullanıldı.
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke, bu bölgelerde yapılan referandumların sonucunu tanımayacağını açıkladı.
Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson, Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.
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