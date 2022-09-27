Son Dakika: Rus basını Ukrayna'daki referandumların sonucunu açıkladı

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya'ya katılımına ilişkin yapılan referandumların ilk sonuçları yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2022 Salı, 16:54
Son Dakika: Rus basını Ukrayna'daki referandumların sonucunu açıkladı
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Ukrayna'da, Rusya'nın elinde bulunan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde, 23 Eylül'de başlayan "Rusya'ya katılma referandumu" bugün sona erdi. 

Rus haber ajansı RIA'nın haberine göre;  Ukrayna'daki referandumlardan gelen ilk sonuçlara göre halk, yüzde 96 Rusya'ya katılma yönünde oy kullanıldı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke, bu bölgelerde yapılan referandumların sonucunu tanımayacağını açıkladı. 

Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson, Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor. 


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