Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Rus ordusu zor durumda

14 Eylül 2022 Çarşamba, 04:00

Ukrayna ordusunun Batılı ülkelerin de desteğiyle uzun süren hazırlığın ardından ağustos ayı sonlarında Rusya’nın elinde bulunan topraklara yönelik giriştiği karşı taarruz, Rus birliklerini zor durumda bıraktı. Çatışmalar, kuzeydoğudaki Harkov ilinde, doğudaki Donbas bölgesinde ve güneyde Herson ve Zaporojye illerinde devam ediyor.

HERSON’DA YAVAŞ İLERLEME

Kiev güçlerinin Herson’da ağustos sonunda giriştiği karşı saldırı yavaş ilerliyor. Bunun önemli bir nedeni, Rusların Herson’un Kırım’a açılan kapı olarak görmesiyle bu bölgeye büyük yığınak yapmış olması. Ukrayna kuvvetleri, Herson’a doğrudan harekât yapmadan önce ABD’nin gönderdiği HIMARS füzeleriyle, Rusların ikmal desteği aldıkları köprüleri kullanılmaz duruma getirmeye çalışıyor. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov, Ukrayna’nın Herson’da yavaş ilerlemesinin bir nedeninin, bölgede çok sayıda su kanalı olması ve Rusların bunları savunma hattı olarak kullanması olduğunu söyledi. Ukrayna kuvvetleri, karşı saldırıdan şu ana kadar Herson ilinde çoğu köy olmak üzere 13 yerleşim yerini ele geçirdi.

Rusya açısından beklenmedik gelişme ise Harkov yakınlarındaki karşı taarruz oldu. Ukrayna ordusu, eylül başlarında buraya ani bir taarruza girişti ve kısa sürede, Balaklaya, Kupyansk ve İzyum gibi stratejik önemi yüksek olan kentleri geri aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, buradaki Rus kuvvetlerinin Donbas’taki Rus kuvvetlerini desteklemek üzere geri çekildiğini ifade etti. Ancak Rusya’nın Harkov ilindeki işgal komutanı, yaptığı açıklamada, bölgedeki Ukrayna güçlerinin sayısının kendilerininkinden sekiz kat fazla olduğunu, bu nedenle geri çekildiklerini belirtti. Buna paralel olarak Rus ordusuyla beraber, onlarla işbirliği yapmış olan kalabalık bir sivil nüfus da Rusya’ya geçiyor. Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Harkov’da 6 bin kilometrekarelik bir alanı Rus birliklerinden geri alındığını duyurdu.

RUS UZMANLARIN YORUMU

Doğuda ise Donetsk ilinde Ukrayna güçleri, Svyatogorsk yerleşim yerini ele geçirdi. Ancak burada sonuç alınmasının, daha zor olacağı belirtiliyor.

Öte yandan Ruslar, Ukrayna’nın doğusundaki çeşitli altyapı tesislerine füze saldırıları düzenledi. Bunun sonucunda, Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkov da dahil doğudaki pek çok kentte elektrik, su ve toplu taşıma hizmetlerinin uzunca br süre verilemediği dile getirildi. Rus uzmanlar, böylelikle Kremlin’in fazla üzerine gelinmesi durumunda neler yapabileceğini gösterdiğini söylüyor.