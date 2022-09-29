Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Rusya ilhaka hazırlanıyor

29 Eylül 2022 Perşembe, 04:00

Moskova’nın Ukrayna’da işgali altında bulundurduğu Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye illerinde 23-27 Eylül’de düzenlediği Rusya’ya bağlanma referandumunda “Evet” sonucu çıktı. Rus yetkililer, Donetsk’te yaklaşık yüzde 99, Lugansk’ta yüzde 98, Zaporojye’de yüzde 93, Herson ilinde ise yüzde 87’nin Rusya’ya bağlanma lehinde oy kullandığını söylüyor. Sonuçları tanımayacağını duyuran Ukrayna ise Rusların bu bölgelerde halka zorla oy kullandırdığını ifade ediyor.

Referandumun ardından Lugansk, Zaporojye ve Herson’un Rus yanlısı yöneticileri, Rus lider Vladimir Putin’e başvurarak bu illeri Rusya’ya dahil etmesini istediler. Ancak toprak ilhakı için anayasada değişiklikler yapılması gerekiyor. Bu çerçevede, Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’nın 3 Ekim’de, üst kanadı Federasyon Meclisi’nin de 4 Ekim’de toplantı yapması bekleniyor.

NÜKLEER, MASAYA YATIRILABİLİR

Moskova, sonuçlara göre bu illerin Rusya’ya katılması yönünde karar alırsa bu savaşın daha da derinleşmesi anlamına gelecek. Zira, Rusya Askeri Doktrini’nde toprakların herhangi bir şekilde saldırıya uğraması halinde Moskova’nın nükleer silah kullanma hakkının olduğunu belirten bir hüküm bulunuyor. Anayasada değişiklik yapılması durumunda Rusya’nın nükleer silah kullanması seçeneği gündeme gelecek. ABD yönetimi, Rusya’ya nükleer güç kullanması halinde bunun yanıtsız kalmayacağını bildirmişti. Böylelikle önümüzdeki günlerde bir uzlaşma olmaması ve Rusya’nın bu kararları onaylaması, savaşı dünya açısından öngörülemez noktalara çekme olasılığına sahip. Diğer taraftan Rusya’nın işgali başlattığından bu yana açıkça olmasa da Moskova’ya destek veren Çin, sonuçlara ilişkin “Her ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli” açıklamasını yaptı.

AB’DEN YENİ AMBARGOLAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenski ile dün telefonda görüşerek Rusya’nın ilhak oylamalarının diplomatik çabaları zora sokacağını ifade etti. Referandum sonrası Avrupa Birliği (AB) kararı tanımayacaklarını duyurarak Rusya’ya karşı 8. yaptırım önerisini duyurdu. Moskova’yı 7 milyar Avro’dan mahrum bırakması beklenen paket, askeri teknoloji ürünleri ve elmas gibi bazı Rus mallarına ambargo ile petrole tavan fiyat uygulanmasının yasal temelini içerdi. Ayrıca, AB vatandaşlarının Rus devlet şirketlerinin yönetim organlarında oturmasını yasaklayacak.