Deniz Berktay, Kiev'den Bildiriyor: "Savaş soğuyabilir fakat dondurulmaz"

18 Ağustos 2022 Perşembe, 04:00

Reznikov yaptığı açıklamada, her iki tarafın da savaşta önemli kayıplar verdiğini ve güç tükettiğini, bu nedenle zaman zaman yeniden güç kazanmak için çatışmaların dozunun düşebileceğini ifade etti. Ukrayna yönetimi, son dönemlerde, savaşa ilişkin söylemini yeniden sertleştirmiş bulunuyor.

Ukraynalı yetkililer, savaşın ilk dönemlerinde kendileri açısından önceliğin Ukrayna’nın 24 Şubat’taki Rus saldırısından itibaren işgal edilen toprakların geri alınması olduğunu söylerken, son zamanlarda Rusya’nın 2014’te ele geçirdiği Kırım Yarımadası, Donetsk ve Lugansk il merkezleri alınmadan, savaşa son verilmeyeceğini söylüyorlar. Ukraynalı yetkililerin söylemlerindeki değişiklikte, hem Rus Ordusu’nun bazı başarısızlıklarının, hem İngiltere ve ABD’nin telkinlerinin hem de ABD’den Ukrayna’ya verilen silahların etkisi oldu. Özellikle ABD’nin Ukrayna’ya HIMARS füzelerini vermesiyle birlikte Ukrayna, Rusya’nın ele geçirdiği Herson ilini uzaktan vurmaya başladı. Ukraynalı yetkililer, Rus işgalindeki Herson kentini Rusya’ya bağlayan bütün köprülerin füze atışları sonucunda ağır hasar gördüklerini, bu nedenle, Rusya’nın Herson’a takviye kuvvetleri geçirmekte zorlanacağını söylüyor. Ukrayna yönetiminin güneye yönelik bir karşı taarruza geçerek Herson’u geri alma planı da Rusların ikmal hatlarını kesmeye yönelik hesaplara dayanıyor.

Öte yandan, Rusya’nın hem 24 Şubat’tan itibaren ele geçirdiği bölgelerde hem de 2014’te ele geçirdiği Kırım Yarımadası’nda son haftalarda Rus cephaneliklerine yönelik sabotaj eylemleri arttı. Kırım’da son bir hafta içinde iki kez Rus cephaneliklerine baskın yapılması, 2014’ten bu yana ilk kez, Kırım’ın çatışma alanı içine çekilmesine neden oldu. Ukraynalı yetkililer, bu bölgelerde sabotajların başlamasının, buralarda Rusya’yla işbirliği yapanların sayısının azalmasına ve Ukrayna’nın psikolojik üstünlük elde etmesine yol açacağını tahmin ediyor.