Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Savaş, tekrar kızışıyor

29 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Geçen hafta sonu başkent Kiev’de bir apartmana Rus füzesinin isabet etmesinin ardından önceki gün de Poştava ilinin Kremençuk ilçesinde ve ülkenin ikinci büyük kenti Harkov’da füze saldırıları nedeniyle çok sayıda sivil yaşamını yitirdi. Rus ordusunun ise doğuda ve kuzeydoğuda ilerleyişi yavaş da olsa sürüyor. Ukrayna makamları, önceki gün Kremençuk’taki bir alışveriş merkezine füze isabet etmesi sonucunda ölen sivillerin sayısının 20, yaralıların 59 kişiye yükseldiğini bildirdi. Yangında alışveriş merkezi küle döndü. Rusya Savunma Bakanlığı ise Rus füzesinin alışveriş merkezine isabet ettiğini yalanlayarak füzenin Kremençuk’ta bulunan petrol tesislerine isabet ettiğini, alışveriş merkezinin ise petrol tesisinin isabet alması nedeniyle yandığını dile getirdi. Kremençuk’ta, Ukrayna’nın en büyük petrol rafinerisi bulunuyor ve Rusya, Ukrayna ordusunun manevra imkânını kısıtlamak için özellikle petrol rafinerisini ve çeşitli altyapı tesislerini hedef alıyor. Ülkenin ikinci büyük kenti Harkov da son günlerde yeniden füze saldırılarına hedef olmaya başladı. Harkov’da önceki akşam bir yerleşim yerine füze düşmesi sonucunda en az dört kişi yaşamını yitirdi. Mayıs ayının başlarında Harkov yakınlarından çekilen Rusların tekrar taarruza geçtikleri, merkeze 20 kilometre mesafedeki Pitomnik kasabasına kadar ilerledikleri bildiriliyor.

İLERLEME SÜRECEK

Ukrayna’nın, Donbas’ın Lugansk ilinin en önemli ilçe merkezi Severodonetsk’in tamamen Rusların kontrolüne geçtiğini doğrulamasının ardından, Rusların taarruzlarını Ukrayna denetimindeki son yerleşim yeri Lisiçansk’a yönelttiği bildiriliyor. Ukrayna’nın Lugansk valisi, Lisiçansk ile bağlantının kesildiğini söyledi. Ayrılıkçılar da ilin tamamını kontrol altına aldıktan sonra “kendi güvenliklerini sağlamak için” ilerlemeyi sürdüreceklerini ifade ediyorlar.