Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Ukrayna’nın Avrupa serüveni

24 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Ukrayna’nın AB üyeliğine mesafeli yaklaşan Almanya, Fransa ve İtalya liderleri de geçen hafta Kiev’e düzenledikleri ziyarette, Ukrayna’nın adaylığına destek vereceklerini söylemişlerdi. Avrupa Parlamentosu da dünkü oturumunda Ukrayna ve Moldova’nın AB’ye adaylık statüsü verilmesi yönünde oy kullandı ve AB Konseyi’ne bu yönde çağrıda bulundu. Ancak Türkiye’nin herkesten daha iyi bildiği üzere AB’ye aday gösterilmekle AB’ye tam üye olmak arasında büyük fark var. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Ukrayna’nın AB’ye üye olmasının 20 yıl süreceğini söyleyerek Ukrayna yönetiminin tepkisini çekmişti. Ukrayna’nın Avrupa Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga Stefanşina, Ukrayna’nın an itibarıyla AB’ye büyük ölçüde entegre olduğunu, bu nedenle AB üyeliğinin 2 ila 10 yıl arasında gerçekleşebileceğini söylüyor. Gerek 2004 yılındaki ihtilalde, gerekse 2014 İhtilali’nde Batı yanlısı gruplar, Ukrayna’nın AB üyeliğinin kısa sürede gerçekleşebileceğini düşünmüşlerdi. AB ülkelerinin Ukrayna’ya yönelik tavrında gerçekten bir değişiklik olup olmadığı yakın zamanda belli olacak.

MOLDOVA’NIN TARAFSIZLIĞI

Avrupa Parlamentosu’nun dünkü oturumda adaylığı desteklediği Moldova’da ise iktidarda Batı yanlısı yönetim bulunmasına rağmen, ülke, Rusya’ya yönelik yaptırımların çoğuna katılmıyor. Moldova Başbakanı Nataliya Gavrilitsa, bu durumu, Moldova’nın anayasaya göre tarafsız bir devlet olmasıyla açıklıyor. Ancak Moldova, bankacılık sektöründeki bazı yaptırımlara katılmış durumda. Moldova Dışişleri Bakanı Nikolay Popescu, bu konuya dün daha açıklık getirerek Moldova’nın ekonomisinin Rusya’ya yönelik bütün yaptırımlara katılacak güçte olmadığını söyledi. Ukrayna, ABD’nin gönderdiği HIMARS füzelerinin ilk grubunun Ukrayna’ya ulaştığını söyledi. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, “Rusları epey sıcak bir yaz bekliyor” dedi.

ÖNLEMLER ARTACAK

Öte yandan Ukrayna, ülkenin en büyük nehri olan Dinyeper Nehri’nde filo kurmaya hazırlanıyor. Ukraynalı yetkililer, yaptıkları açıklamada, Dinyeper Nehri’nin denize açılan kısmının Ruslar’ın işgalinde olduğunu, nehrin Ukrayna’ya gelmeden önce geçtiği Belarus’ta da nehir filolarının kurulduğu belirtilerek Ukrayna’nın bu nedenle kendi güvenliği için Dinyeper Nehri’ner yönelik önlemleri artıracağı dile getirildi.