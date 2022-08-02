Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Tahıl koridoru açıldı

02 Ağustos 2022 Salı, 04:00

Dün sabah erken saatlerde Razone adlı Sierre Leone bandıralı gemi, mısır yüklü olarak, Odessa Limanı’ndan Lübnan’a doğru hareket etti. Bunu, Odesa ve Çornomorsk limanlarında bulunan diğer 16 geminin de önümüzdeki günlerde takip etmesi bekleniyor. Kısa süre içinde, üçüncü liman olan Pivdenniy Limanı’ndan da sevkıyatın başlaması bekleniyor. Ukrayna Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hafta sonuna doğru boş gemilerin de limanlara giriş yapabileceği bildirildi. Pivdenniy Limanı’ndan sevkıyatın önümüzdeki hafta başlanmasının beklendiğinin belirtildiği açıklamada, sürecin başarıyla devam etmesi halinde, Nikolayev Limanı’ndan da sevkıyatın başlayabileceği belirtildi. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandır Kubryakov, limanlarda geçen yıldan kalma mahsulün olduğunu belirterek, bu yılki mahsulün de toplanıp limanlara gönderileceğini söyledi. ABD’de bazı Kongre üyelerinin tahıl koridoru anlaşmasının Ukrayna’nın güney sahillerini Rus saldırısına açık bırakabileceği gerekçesiyle Ukrayna’yı bu anlaşmadan çekilmeye çağırmasına Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın güney bölgelerinin güvenliğini garanti ettiğini ve bu anlaşmanın Ukrayna’nın güvenliği açısından bir tehdit oluşturmadığı dile getirildi.

RUSYA: SIRBİSTAN’IN ARKASINDAYIZ

Sırbistan’la Kosova’nın savaşın eşiğine girmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Priştine yönetiminin, bölgeden bütün Sırp nüfusu sürmeye çalıştığını bu nedenle provokasyon yaptığını söyledi ve ABD ile AB’nin de bu provokasyonda Priştine yönetiminin arkasında olduğunu dile getirdi. Putin’in Sözcüsü Dmitri Peskov da Rusya’nın tamamiyle Sırbistan’ın arkasında olduğunu dile getirdi.

GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Kosova’nın bağımsızlığı konusu, Hırvatistan veya Bosna Hersek’in bağımsızlığından farklı. Diğerleri, Yugoslavya Federasyonu’nun federe birimleriydi ve uluslararası hukuk, federe birimlerin bağımsız olmasını kabul ediyor. Kosova ise Sırbistan bünyesinde bir özerk bölge idi. Uluslararası hukuk, bir devlet bünyesindeki özerk bölgenin bağımsızlığı konusunda, görüş birliği içinde değil. 2008 yılında Kosova, Arnavutları Batı’nın desteğiyle bağımsızlık ilan ederken, Rusya bu ülkelere, “Eğer siz, uluslararası hukuku kendinize göre yorumlamaya başlarsanız, biz de eski Sovyet coğrafyasında uluslararası hukuku kendimize göre yorumlarız” demişti. Sonuçta Rusya, 2008 yılında Gürcistan’ın ayrılıkçı bölgeleri olan Abhazya ve Güney Osetya’yı bağımsız olarak tanırken, 2014’te de Ukrayna’nın özerk bölgesi olan Kırım’ı kendi topraklarına katarken Kosova konusunu gerekçe olarak gösterecekti. İlginçtir, Ukrayna da Batı yanlısı olmasına rağmen, Kosova’nın bağımsızlığını tanımış değil (Kosova ile Kırım sorunlarının benzeştiğini düşünmesi nedeniyle). Önceki gün Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da sadece, Ukrayna vatandaşlarına, “Güney Sırbistan’a” gitmeme çağrısında bulunuldu, fakat Sırbistan’ı kınayan bir üslubun kullanılmadığı görüldü.