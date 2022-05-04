Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Ukrayna da barıştan vazgeçiyor

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Kurulu Genel Sekreteri Oleksiy Danilov verdiği bir demeçte, Rusya’yla barış antlaşması imzalanmasının bu saatten sonra mümkün olmadığını, Rusya’yla ancak Rusya’nın kayıtsız şartsız teslimine ilişkin anlaşmanın imzalanabileceğini söyledi. Danilov, Rusya’nın bu teslim anlaşmasını ne kadar erken imzalarsa o kadar iyi olacağını dile getirdi.

Danilov, Batılı ülkelerden alınan silahların Ukrayna’ya büyük avantaj sağladığını, fakat henüz dengelerin değişmediğini belirterek yakın bir zamanda Batı’dan alınacak olan yeni silahlarla dengelerin Ukrayna lehine değişeceğini dile getirdi. Ukrayna Savunma Bakanlığı’na bağlı istihbarat servisi başkanı Kirilo Budanov da Rusya’yla barışın ya Rusya’nın dağılması halinde ya da Rusya yönetiminin değişerek yeni yönetimin Ukrayna’da işgal edilmiş bütün topraklardan çekilmesi yoluyla olacağını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksey Arestoviç de Ukrayna’nın Batı’dan aldığı silahlar sayesinde mayıs sonunda karşı saldırılara geçeceğini söylemişti.

Diğer taraftan, Rusya topraklarında ve Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarında, son günlerde sabotaj saldırıları artmaya başladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kırım, Donbas, Herson gibi işgal altındaki topraklarda direniş hareketlerinin örgütlenmekte olduğunu dile getirdi.

SCHOLZ’A TEPKİ

Ukrayna yönetimi ile son dönemlerde Almanya’nın da arası bozulmaya başladı. Ukrayna yönetiminin “Rus yanlısı” olarak gördüğü Almanya Cumhurbaşkanı Steinmaier’in Kiev’e gelmesini istemediğini, onun yerine Başbakan Olaf Scholz’u görmek istediğini açıklaması, ilişkilerde gerilmeye neden olmuştu. Başbakan Scholz, Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kiev’i ziyaret etmeden kendisinin de ziyaret etmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik, Alman başbakanının “ciğer sosisleri gibi” gücenmesinin yanlış olduğunu, Ukrayna’nın savaş halindeyken son derece hassas olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Rusya’nın Ukrayna’ya “özel operasyon” adıyla açtığı savaşta başarısız olması, onun tutumunu sertleştireceği beklentilerine neden oluyor. Uzmanlar, Rusya’nın yakında Ukrayna’ya savaş ilan ederek genel seferberliğe girme ihtimalinin olduğunu söylüyor.