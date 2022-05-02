Ukrayna Büyükelçisi'nden Zelenski'nin Türkiye'ye ilişkin sözleri hakkında açıklama

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:59

Bodnar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yabancı bir televizyon kanalına verdiği demeçte Türkiye'ye ilişkin kullandığı ifadeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Büyükelçi Bodnar, "Ukrayna yönetiminin kamuoyuna yaptığı açıklamaların içeriğinden koparılmış bazı kısımları kasıtlı olarak yazma çabaları Ukrayna-Türkiye stratejik ortaklığına gölge düşüremez. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Ukrayna’ya siyasi desteği için minnettar ve ülkeye yönelik Rus saldırganlığının son bulması ve kalıcı barışın temin edilmesi konusunda Türk Devleti liderinin çabalarını takdir ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

"SON DERECE DEĞERLİDİR"

Bodnar, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin savaşta olan Ukrayna’ya insani yardımı, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik savaşından dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan yetim çocuklar ile birlikte ülkemizin diğer vatandaşlarını kabulü son derece değerlidir."

Bodnar, Ukrayna ve Türkiye'nin, küresel güvenlik sisteminin pekiştirilmesi, ikili ticaretin her taraflı geliştirilmesi ve Ukrayna’nın yeniden yapılanması için yoğun etkileşim konusunda aynı yaklaşıma sahip olduğunu belirterek, "Aynı zamanda Rusya’nın Ukrayna’da yapmaya devam ettiği cinayetler, suçlar ve yıkımlar kapsamında Ukrayna toplumunun işgalci devlet ile ilgili paylaşılan bilgilere son derece duygusal tepki verdiğini anlamak gerekiyor" ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Ukrayna topraklarına barışın bir an önce geri dönmesi dileğinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Zelenski, Yunan ERT televizyonuna verdiği demecinde, “Türkiye, bir yandan arabulucu rolü üstleniyor ve Ukrayna’yı mühim adımlar ile destekliyor, diğer yandan da, sözgelimi, turistler için, özel olarak Rusya’dan gidecek turistler için hazırlıklar yaptıklarını görüyoruz" dedi.