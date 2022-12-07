Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Ukrayna’nın en soğuk kışı

07 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

Ukrayna’da herkes “Bu kış çetin geçecek” diyor. Evet, bir taraftan soğuklar bu yıl çok daha erken bastırdı ve insanın yüzünü ustura gibi kesen rüzgârlar esmeye başladı. Ancak kastedilen sadece hava şartları değil. Rusya’nın 10 Ekim’den itibaren Ukrayna genelinde başlattığı hava saldırıları, özellikle elektrik ve altyapı tesislerini hedef alıyor. Bunun sonucunda yakın zamana kadar çevre ülkelere elektrik enerjisi ihraç eden Ukrayna’da enerji sıkıntısı meydana geldi. Hele iki hafta önceki saldırılarda yaşam tamamen felç olmuştu.

İNTERNET İÇİN METROLARA

Elektrik kesintileriyle birlikte mobil operatörlerin baz istasyonları ve telefonlar çalışmaz duruma gelmiş ve metro istasyonlarında internet imkânı olduğundan savaşın ilk günlerindeki gibi hıncahınç dolmuştu. Fakat bu defa, savaşın ilk günlerinden farklı olarak sığınak niyetine değil, internet ağına ulaşma noktası olarak kullanılıyordu istasyonlar.

Ukrayna makamları, Kiev yakınlarında köyde evleri olanlara oraya dönme çağrısı yapıyor. Savaştan önce dört milyon şimdiyse üç milyon kişinin yaşadığı Kiev’de halkın elektrik, su ve doğalgaz ihtiyacının savaş ve bombardıman koşullarında nasıl karşılanacağı belli değil.

ARTIK POLİSLER İLGİLENİYOR

Yaklaşık üç buçuk yıl önce patlak veren koronavirüs salgını, internetin kullanım alanını iyice artırmıştı. Ukrayna’da pek çok sektör, eğitim, çevrimiçi ortama geçmiş, evden internetle çalışanların sayısı epey yükselmişti. O nedenle internetin bu kadar vazgeçilmez olduğu şartlarda altyapıların çökmesi hayatı neredeyse yaşanmaz kılıyor.

Kiev Belediyesi, elektriği idareli kullanmak için elinden geleni yapıyor. Elektrikli ulaşım araçlarının yerini dizelle çalışanlar alıyor. 500 metre arayla iki yerde trafik lambası varsa birini söndürüp diğerini yakıyorlar. Bazı noktalarda, trafik lambalarının yerine araçları yönlendirecek trafik polislerini koydular. Halkın elektriği en fazla tükettiği saatler olan akşam 6’dan gece 10’a kadar pek çok semtte kesintiler uygulanıyor. Tek başına yaşayan bir arkadaşım, akşam yemeğini mumları yakarak aynanın karşısında yiyormuş, çevresinde bir hareket göremezse en azından kendi hareketiyle avunabilmek için.

Yetkililer, su kesintilerinin de yaşanabileceğini söylüyor. Nitekim önceki gün Odessa’ya düzenlenen füze saldırıları nedeniyle bütün ilde sular kesildi. Elektrik ve ısıtmadan çok bu konu, insanları düşündürüyor. Kiev’de herkes, depolayabildiği kadar su depolamış, kaygıyla bekliyor.

90 günlük kışın yedi günü geride kaldı. 83 gününü de en az hasarla atlatmayı umuyor herkes.