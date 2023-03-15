Deprem bölgesindeki sel felaketi için dünyadan 'taziye' mesajları

Deprem bölgesi Şanlıurfa ve Adıyaman’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden yurttaşlar için dünyadan çok sayıda taziye mesajı geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 20:13
Deprem bölgesindeki sel felaketi için dünyadan 'taziye' mesajları
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Deprem bölgesindeki sel felaketinde hayatını kaybedenler için dünyadan çok sayıda taziye mesajı geldi.

Öne çıkan mesajlar şöyle:

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

"Türkiye’nin güneydoğusunda meydana gelen sel felaketinin ardından yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Kurbanların ailelerine, Türkiye halkına ve hükümetine en içten taziyelerimizi ve baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI NIKOLAUS MEYER-LANDRUT

"Şanlıurfa, Adıyaman ve depremin yaşandığı şehirlerde meydana gelen trajik sel felaketinden dolayı çok üzgünüz. Yakınlarını kaybedenlere en derin taziyelerimizi sunarız. Kalbimiz bölge halkı ile birlikte. Başın sağ olsun Türkiye."

İTALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ

"6 Şubat depreminden etkilenen Adıyaman ve Şanlıurfa’dan gelen sel haberleri içimizi acıyla dolduruyor. Bu zor zamanda Türk halkının yanındayız."

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ

"Depremlerin sıkıntılarını fazlasıyla yaşamakta olan Adıyaman ve Şanlıurfa’da gerçekleşen korkunç sel felaketlerinden derin bir üzüntü duymaktayız. ABD, Türk halkıyla dayanışma içinde olmayı sürdürecektir."


TAZiye

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