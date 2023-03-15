Munzur ve Pülümür çaylarının seviyesi yükseldi: Belediye uyardı!

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 18:04

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 18:04

Meteoroloji'nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerine yönelik kuvvetli yağış uyarılar devam ederken, Tunceli’de de sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor.

Yoğun yağışlarla birlikte Munzur ve Pülümür çaylarının su seviyesi yükselirken, Tunceli Belediyesi yurttaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"NEHİR KIYILARINA YAKLAŞMAYIN"

Tunceli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde son günlerde yaşanan etkili yağışlar nedeniyle hem Pülümür Çayı hem de Munzur Çayı su seviyesinde büyük miktarlarda artış meydana gelmiştir. Halkımızın nehir kıyılarına yaklaşmamaları ve su kıyısında bulunan işletmelerin dikkatli olmaları önemli rica olunur.”



