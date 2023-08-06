Devlet başkanı Alman basın kuruluşuna sordu: ‘Neden bizim hakkımızdaki tüm tweetlerde yorumları gizliyorlar?’

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Alman basın kuruluşu Deutsche Welle’nin, El Salvador’a ilişkin Twitter paylaşımına tepki gösterdi. Bukele, “Neden bizim hakkımızdaki tüm tweetlerde yorumları gizliyorlar?” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2023 - 19:56
Devlet başkanı Alman basın kuruluşuna sordu: ‘Neden bizim hakkımızdaki tüm tweetlerde yorumları gizliyorlar?’
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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Almanya merkezli basın kuruluşu Deutsche Welle’ye (DW) Twitter’da tepki gösterdi. 

 

Bukele, DW İspanya Twitter hesabın’ın “El Salvador ve Küba, dünyada kişi başına en çok mahkum düşen ülkeler” haberine gelen yorumları gizlemesini eleştirdi.

 

 

Bukele, Twitter’da yaptığı eleştiride şu ifadeleri kullandı: 

 

DW'nin ana konusunun El Salvador olduğu açıktır. Peki neden hakkımızda yayınladıkları tüm tweetlerde yorumları gizliyorlar? Onlar ifade özgürlüğünün kahramanları değiller mi? Her neyse, gizli yorumları görmek için DW'nin Tweet'inin içindeki gizlenenler Tweetler simgesine tıklayın”

 

 

EL SALVADOR’UN ÇETELERLE MÜCADELESİ

 

Orta Amerika'nın en küçük ülkesi olan El Salvador, bir zamanlar "cinayet başkenti" olarak biliniyordu. Savaş bölgesinde olmadığı halde dünyadaki en yüksek cinayet oranlarından birine sahipti.

 

Bukele hükümeti, çetelerin faaliyetine son vermek için orduyu öne sürdü. Olağanüstü hal de ilan edildi. El Salvador’da çetelere karşı savaşta tutuklananların sayısının çok yüksek olması sebebiyle dev bir hapishane inşa edilerek, 1 Şubat 2023 tarihinde hizmete açıldı. Kapasitesi 40 bin kişi olan hapishane, Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olarak biliniyor.

 

Öte yandan, Bukele hükümeti çetelerle bağlantısı olmayanları da hapsetmekle suçlanıyor.


Nayib Bukele Deutsche Welle Tepki

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