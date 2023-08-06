Devlet başkanı Alman basın kuruluşuna sordu: ‘Neden bizim hakkımızdaki tüm tweetlerde yorumları gizliyorlar?’

Yayınlanma: 06.08.2023 - 19:56

Güncelleme: 06.08.2023 - 19:56

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Almanya merkezli basın kuruluşu Deutsche Welle’ye (DW) Twitter’da tepki gösterdi.

Bukele, DW İspanya Twitter hesabın’ın “El Salvador ve Küba, dünyada kişi başına en çok mahkum düşen ülkeler” haberine gelen yorumları gizlemesini eleştirdi.

El Salvador y Cuba, los países con más presos per cápita del mundo



Estados Unidos es el país con más presos a nivel global, pero esto cambia si se mira el porcentaje de su población.



Dos países pequeños como El Salvador y Cuba lideran este ranking.



El Salvador por la mano… pic.twitter.com/6iUEZKByvI — DW Español (@dw_espanol) August 4, 2023

Bukele, Twitter’da yaptığı eleştiride şu ifadeleri kullandı:

“DW'nin ana konusunun El Salvador olduğu açıktır. Peki neden hakkımızda yayınladıkları tüm tweetlerde yorumları gizliyorlar? Onlar ifade özgürlüğünün kahramanları değiller mi? Her neyse, gizli yorumları görmek için DW'nin Tweet'inin içindeki gizlenenler Tweetler simgesine tıklayın”

Está claro que el tema principal de DW es El Salvador.



Pero, ¿por qué ocultan comentarios en todos los tuits que publican sobre nosotros?



¿No son los paladines de la libertad de expresión?



En fin, para ver los comentarios ocultos, presione este ícono, dentro del tuit de DW. https://t.co/22SwLiKtXb pic.twitter.com/dtslMSnwKf — Nayib Bukele (@nayibbukele) August 4, 2023

EL SALVADOR’UN ÇETELERLE MÜCADELESİ

Orta Amerika'nın en küçük ülkesi olan El Salvador, bir zamanlar "cinayet başkenti" olarak biliniyordu. Savaş bölgesinde olmadığı halde dünyadaki en yüksek cinayet oranlarından birine sahipti.

Bukele hükümeti, çetelerin faaliyetine son vermek için orduyu öne sürdü. Olağanüstü hal de ilan edildi. El Salvador’da çetelere karşı savaşta tutuklananların sayısının çok yüksek olması sebebiyle dev bir hapishane inşa edilerek, 1 Şubat 2023 tarihinde hizmete açıldı. Kapasitesi 40 bin kişi olan hapishane, Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olarak biliniyor.

Öte yandan, Bukele hükümeti çetelerle bağlantısı olmayanları da hapsetmekle suçlanıyor.