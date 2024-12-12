Devrim Muhafızları'ndan Suriye çıkışı: Sahadaki gerçeklerle yaşamak zorundayız

Yayınlanma: 12.12.2024 - 14:06

Güncelleme: 12.12.2024 - 14:06

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ve Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'nin yeni “gerçekleriyle” yaşamak zorunda kalacaklarını söyledi.

Selami, “Suriye konusunda İran gerçekten gece gündüz elinden gelen her türlü yardımı yapmaya çalışıyordu; Suriye'nin gerçekleriyle yaşamak zorundayız; onlara bakıyor ve onlara göre hareket ediyoruz. Stratejiler koşullara göre değişmeli; durgunlukla ve aynı taktikleri uygulayarak çok sayıda küresel ve bölgesel sorunu çözemeyiz” diye konuştu.

"AYLARDIR GRUPLARIN HAREKETLİLİĞİNDEN HABERDARDIK"

Silahlı grupların 27 Kasım'da Suriye ordusuna yönelik başlattığı saldırılardan aylardır haberdar olduklarını dile getiren Selami, "Aylardır silahlı grupların ve tekfirci güçlerin hareketliliğinden haberdardık. Kardeşlerimiz istihbari yöntemlerle bu grupların saldırı eksenlerini tespit etmiş ve bu bilgileri Suriye’nin siyasi ve askeri liderliğine aktarmıştı. Ancak maalesef, savaşma ve direnme iradesinin gerçek anlamıyla mevcut olmaması, bu istenmeyen olayların yaşanmasına neden oldu" dedi.

Selami, "Tekfirci gruplar, Batı’nın İran'ın manevi etkisine karşı geliştirdiği caydırıcı bir modeldi. Bu tehlikeli tekfirci akımlarla mücadele, İran'ın insanlığa yaptığı büyük bir hizmetti. Son 13 yılda, Hizbullah ve Filistin hareketinin coğrafi olarak bize olan bağımlılığını azaltıp onları mümkün olduğunca bağımsız hale getirmek için çaba gösterdik" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'Yİ EN SON TERK EDENLER DEVRİM MUHAFIZLARI"

Suriye’deki "direniş hattı"nı en son terk edenlerin Devrim Muhafızları olduğunu kaydeden Selami, "Direniş hattını terk eden son kişiler Devrim Muhafızlarının evlatlarıydı. Suriye’deki bu meydanı terk eden son kişi de bir Devrim Muhafızı idi" diye konuştu.

Bazı kesimlerin, Devrim Muhafızlarının, Suriye ordusunun yerine silahlı gruplarla çatışacağını beklediğine dikkat çeken Selami, "Acaba bütün Devrim Muhafızları ve Besic güçlerimizi başka bir ülkede savaşa sürmek, o ülkenin ordusu sadece izlerken, mantıklı mı?" dedi.

İran Devrim Muhafızları, “Suriye'deki mevcut istikrarsızlığın ABD ve İsrail tarafından istismar edilmesini” de kınayarak, “Direniş Cephesi, direnişi bozmayı ve bölge ülkelerinin güç ve otoritesini zayıflatmayı amaçlayan herhangi bir plan ya da tertip karşısında pasif kalmayacaktır” açıklamasında bulundu.