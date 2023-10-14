Dış Politika Uzmanı Uzgel değerlendirdi: "İsrail etnik temizlik politikası izliyor"

Yayınlanma: 14.10.2023 - 17:04

Güncelleme: 14.10.2023 - 17:35

İsrail-Hamas savaşı sürerken İsrail’in kara harekatına hazırlandığı biliniyor. ABD, 1 milyon Filistinliye bölgeyi terk etmeleri için 24 saat süre veren İsrail’den, bu süreyi uzatmasını ve kara harekatını ertlemesini istedi.

"ABD BU KORKUNÇ YIKIMIN ORTAĞI"

ABD’nin talebini Cumhuriyet TV’de değerlendiren Dış Politika Uzmanı İlhan Uzgel, “ABD’nin İsrail’in arkasında olduğunu biliyoruz. Hamas’ın gerçekleştirdiği eylemin ilk görüntülerinin dünyada yarattığı bir şok vardı ve İsrail buradan meşruiyet aldı. Yapılan açıklamaları ben ciddiye almıyorum, hala Amerika’dan İsrail’e bir itidal çağrısı gelmedi. Bu korkunç yıkımın Amerika uzaktan da olsa önemli bir ortağı” diye konuştu.

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre bir süredir İsrail ile “normalleşme” görüşmeleri sürdüren Suudi Arabistan, görüşmeleri dondurduğunu bildirdi.

Hamas’ın amacının bu diplomatik görüşmeleri engellemek olmadığını belirten Uzgel, “Eğer amaç bu olsaydı yapılan çok fazla bir eylem olurdu. Batı şimdiye dek benim görmediğim ölçüde İsrail’in arkasında duruyor. İsrail Gazze’yi dümdüz etti, 1 milyon Filistinliyi Mısır’a sürmeye çalışıyor. Yüzlerce çocuk öldü. Hamas’ın bir başarı elde ettiği söylenemez” dedi.

"FİLİSTİN DAVASINA ZARAR VERİR"

Hamas’ın eylem yapma ve sürdürme biçimininin sorunlu olduğunu söyleyen Uzgel, şöyle devam etti:

“Hamas İsrail’in yenilmezlik efsanesini kırmak istedi diyelim ki ancak bu eylemin Filistin halkına bir faydası yok. Dünyanın dört bir yanından katılımcıların olduğu müzik festivalini basmak demek ‘biz bu hareketin imajını tüm dünyanın gözünde yerle bir ediyoruz’ demek.

Filistin davasını radikal islamcı bir örgütle seküler gençlik arasındaki bir hayat tarzı savaşına çeviriyor. İsrail terör devleti gibi davranıyor, Filistin de böyle davrandığında İsrail gibi bir basın gücünü barındırmadığı için dünyayı karşısına aldı.”

"HAMAS'IN HEDEFİ İSRAİL'İ YENMEK OLAMAZ"

“’Filistin davasına ve halkına elimden geldiği kadar zarar vereyim’ deseniz ancak böyle bir eylem yaparsınız” diyen Uzgel Hamas’ı şu sözlerle eleştirdi:

“Sonuç olarak Gazze harap oldu, binlerce kişi öldü. Her şiddet kullanımının bir siyasi hedefi olmak zorunda. Hamas’ın siyasi hedefinin İsrail’i yenmek olduğu beklenemez, böyle bir gücü yok. Bu saldırının amacı, Filistinlilere moral ise o moral de bitti işte. Ya da ‘Filistin davasının liderliğini ben üstleniyorum’ demek ise yine ödenen bedel korkunç fazla.”

"İSRAİL ETNİK TEMİZLİK POLİTİKASI İZLİYOR"

İsrail’in açık bir etnik temizlik politikası izlediğini öne süren Uzgel, “Gazze’nin kuzeyindeki bölgeyi boşaltıp oraya İsraillileri yerleştirmek istiyor. Bu sebeple Gazze Şeridini kapsayan bir kara harekâtı düzenleyebilir ancak kesin diyemem. Ordular kategorik olarak şehir içine girmez çünkü risklidir. Ancak İsrail öyle bir meşruiyet elde etti ki bunu kalıcı bir kazanıma çevirmek isteyebilir.

İsrail, arkasına İngiltere ve ABD’nin desteğini alarak Arapların toprakları üzerine konmuş, bir devlet kurmuş ve Arapları günlük hayat içinde aşağılayarak, onurlarını kırarak yaşatıyor. Burada gözümüzün önünde çok insani bir mesele var. Bosna’da bir kuşak yaşadı bunu, Filistin’de ise kuşaklar boyunca yaşanıyor” diye konuştu.

"ERDOĞAN ÖVGÜ PEŞİNDE"

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaları değerlendiren Uzgel, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Kim barış için küçük bir katkı sunacaksa katkısı değerlidir ve destek görmelidir. Bu Erdoğan da olsa böyle. Ancak İsrail Erdoğan ile değil Mısır ve Katar ile çalışmak istiyor. İnsanların hayatı kurtulacaksa Erdoğan’ın siyasi profili yükselsin buna razıyım. Erdoğan buradan övgü almaya çalışıyor. Hamas rehin aldığı sivillerin bir kısmını bile Erdoğan sayesinde serbest bıraksa, Erdoğan’ın İsrail gözünde değeri aratacak. Biraz bunun peşinde.”

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim sabahı İsrail’e yönelik başlattığı “Aksa tufanı” saldırısının ardından Orta Doğu’da sıcak gelişmeler yaşanmaya başlanmıştı. Saldırının ardından Gazze’den İsrail’e binlerce roket atılırken Hamas militanları İsrail sınırını geçerek yerleşim yerlerine girdi. İsrail Filistin’e savaş ilan etti ve ABD ile İngiltere bölgeye destek gücü gönderdi. Çatışmaların sürdüğü 8. günde Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, Batı Şeria'da ise 54 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.İsrail Sağlık Bakanlığı'nın da açıkladığı son verilere göre, bin 300'ü aşkın kişinin öldüğü kaydedildi.