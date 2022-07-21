Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IGAD İcra Sekreteri Gebeyehu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) İcra Sekreteri Dr. Workneh Gebeyehu ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gebeyehu ile Afrika Boynuzu'nu etkileyen ihtilaflar, kuraklık ve gıda güvenliği konularını ele aldıklarını kaydetti.
Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi İcra Sekreteri Workneh Gebeyehu ile Afrika Boynuzu’nu etkileyen ihtilaflar, kuraklık ve gıda güvenliği konularını ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 21, 2022
Discussed regional conflicts, drought & food insecurity in the #HornOfAfrica w/ #IGAD ES @DrWorkneh. pic.twitter.com/Ed3ePgAuFF
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