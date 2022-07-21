Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IGAD İcra Sekreteri Gebeyehu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) İcra Sekreteri Dr. Workneh Gebeyehu ile bir araya geldi.

AA
21 Temmuz 2022 Perşembe, 16:08
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IGAD İcra Sekreteri Gebeyehu ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gebeyehu ile Afrika Boynuzu'nu etkileyen ihtilaflar, kuraklık ve gıda güvenliği konularını ele aldıklarını kaydetti.

 


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