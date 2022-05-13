Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı'nı çağırdı.
Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı'na Paris'te gerçekleşen saldırıya dair duyulan rahatsızlığı iletti.
Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı, Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğuna düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılarak duyulan rahatsızlık iletildi.
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