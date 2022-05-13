Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı'nı çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı'na Paris'te gerçekleşen saldırıya dair duyulan rahatsızlığı iletti.

AA
13 Mayıs 2022 Cuma, 15:59
Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı'nı çağırdı.
Abone Ol google-news

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı, Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğuna düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılarak duyulan rahatsızlık iletildi.


fransa türkiye Terör saldırı paris

  • İlgili Haberler

  • Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu'na bomba atıldı Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu'na bomba atıldı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler