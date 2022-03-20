Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a saldırıları kınadı

Dışişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde Suudi Arabistan’ın çok sayıda noktasında gerçekleşen insansız hava aracı (İHA) ve roket saldırılarını kınadı.

AA
20 Mart 2022 Pazar, 16:05
Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a saldırıları kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’da 20 Mart sabahı çok sayıda noktaya İHA ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

"Suudi Arabistan'da 20 Mart sabahı çok sayıda noktaya İHA ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Bölgemizde huzur ve istikrarı bozmayı amaçlayan ve uluslararası hukuka da aykırı olan bu terör eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez" denilen açıklamada, Türkiye'nin saldırılara karşı Suudi Arabistan’la dayanışma içinde olduğu kaydedildi.



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