Dışişleri Bakanlığından Lübnan’da bulunan Türk vatandaşlarına uyarı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Filistin savaşında yaşanan son gelişmeler neticesinde Lübnan’da bulunan Türk vatandaşlarına Litani Nehri’nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları uyarısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İsrail ve Filistin’deki son gelişmelerin Lübnan’ın güneyine yansımaları çerçevesinde, Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve mümkünse Litani Nehri’nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları tavsiye olunmaktadır. Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır” denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akpınar’ın çocuğu olduğu ortaya çıktı!
- Bora Kaplan ve 1 milyar TL’lik skandal
- İsrail-Filistin gerilimi 6. gününde
- AYM'den 'Can Atalay' kararı!
- İsmi geçmiyordu
- Tarikatçılar şimdi de taharete taktı!
- Özgür Çelik'ten Erdoğan'a yanıt!
- İmamoğlu'ndan Cemal Canpolat açıklaması!
- Mustafa Şentop ile baskı kurmaya mı çalıştılar?
- İsrail Suriye'yi vurdu: AKP'den ilk açıklama geldi