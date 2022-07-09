DNA analizi etkili oldu: Katilin kim olduğu 28 sene sonra tespit edildi

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:43

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, 3 Mart 1994 günü pazar alanında kaybolan 10 yaşındaki Angelica Ramirez'in katilinin kimliği 28 sene sonra tespit edildi.

Dört çocuğu ile birlikte pazar yerinde satıcılık yapan Angelica'nın annesi, kardeşlerine emanet ettiği Angelica'nın gittiği tuvaletten dönmediğini ve kaybolduğunu fark edince yetkililere haber verdi.

Polislerin her yerde aradığı Angelica'nın cansız bedenini, olaydan iki gün sonra, bir tarım işçisi tarafından 50 kilometre uzakta bulundu.

Yapılan otopsi sonucunda 10 yaşındaki Angelica'ya tecavüz edildiği ve boğularak öldürüldüğü bilgisine ulaşan polis, gerçekleşen cinayette zanlıyı bulamadı.

DOSYA 28 SENE SÜRDÜ

The Daily Beast'in haberine göre; Polis şefi Boudreaux, geçen 30 seneye yakın sürede dosyayı kapatmadı.

Cinayet dosyasısının içerisinde tecavüzün de bulunması sebebiyle polis, bölgede yaşayan cinsel tacizden ve tecavüzden mahkum olmuş kişileri sorguladı

Sorgulanan mahkumlardan sonuç alamayan polis, delilleri farklı kurum ve kuruluşlarla da paylaşarak yardım istese de sonuç alamadı.

1998 senesinde soruşturmaya dahil olan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), delil dosyasından aldığı örnekleri kendilerine ait Kombine DNA Endeks Sistemi'nde aratsa da FBI'da zanlıyı tespit edemedi.

FBI, 2018 senesinde teknolojinin yardımı ile Angelica'nın sesinin eklendiği "Katilimi Yakalamaya Yardım Edin" videosu hazırladı.

Bu video sayesinde Angelica Ramirez davası yeniden gündeme geldi. Ancak zanlının tespiti yine de yapılamadı.

Bunun üzerine olaya, Virginia merkezli Parabon NanoLabs şirketi dahil oldu

Parabon NanoLab, DNA'da yazılı cinsiyet, etnik köken, ten rengi, göz ve saç rengi, yüz şekli gibi verileri kullanarak zanlının üç boyutlu robot resimini yaptı.

Polis şefi Boudreaux, Parabon şirketinin olaya dahil olmasıyla ilgili olarak "Küçük ya da önemsiz görünen her türlü bilgi bu davayı çözmemizi ve Angelica'nın ailesini adalete kavuşturmamızı sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

ZANLI ZATEN HAPİSTEYDİ

10 yaşındaki Angelica Ramirez'in katil zanlısının kim olduğu nihayet tespit edildi.

Polis şefi Boudreaux düzenlediği basın toplantısında, Angelica'nın katilinin Ramiro Villegas olduğunu duyurdu.

Katilin kimliğinin ortaya çıkması Ramirez ailesinin 28 senelik acısını dindirmedi. Polis şefi, katilin daha önce hapise girdiğini ve 2014 senesinde hapiste öldüğünü söyledi.

Boudreaux, Angelica'nın kaybolduğu gün kendisinin de aramaya katılan polislerden olduğunu belirterek, "O günü hatırlıyorum. Bu küçük kızı ararken hissettiğimiz umarsızlığı hatırlıyorum" dedi.