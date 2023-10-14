Doç. Dr. İlkim Büke Okyar: İsrail bu saldırıyı fırsat bildi

Yayınlanma: 14.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.10.2023 - 03:00

İsrail-Hamas arasındaki çatışma 7 Ekim’den bu yana sürüyor. Bölgede yaşanan son gelişmeleri İsrail-Filistin meselesine yönelik çalışmalar yürüten siyaset bilimci Doç. Dr. İlkim Büke Okyar, Cumhuriyet’e değerlendirdi. Okyar, “Hamas bir taraftan Gazze’de kimsenin yerinden ayrılmasını istemiyor. Zaten ayrılacak bir durumda da değiller, sınırlar kapalı. Mısır bir tek Refah sınır kapısını insani yardım için açtı. Dolayısıyla bu insanların gidebileceği çok da fazla bir yer yok. Ancak güneye doğru gidebilirler” dedi.

‘NASIL AYRIŞACAK BELİRSİZ’

Okyar, geleceğe dair büyük varsayımlarda bulunmanın durumun karmaşıklığı nedeniyle çok mümkün olmadığını söyledi.

İlerleyen süreçte İsrail’in saldırılarının dozunu artırmasını beklediklerini aktaran Okyar, “Bu saldırılar Gazze’yi ortadan kaldıracak boyutta mı olur yoksa daha sınırlı mı kalır bilemiyoruz. Öte yandan Hamas zaten taktiksel olarak genellikle toplumla karışık bir yerde. Nasıl ayrıştırılacak bilinmiyor. Gazzelileri çok da iyi bir geleceğin beklediğini söyleyemeyiz. Benim orada birlikte çalışmalar yürüttüğüm arkadaşlarım ‘Biz ölümü bekliyoruz’ diyor” diye konuştu.

‘BU DEFA FARKLI’

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’nun “Gazze yerle bir edilecek” açıklamalarında ciddi olduğu yorumunu yapan Okyar, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“İsrail’in, Hamas’ın bu saldırısını da bir ‘fırsat’ olarak beklediği kanısındayım. Belki de 21. yüzyılda bir katliama da şahit olabiliriz. Diplomasi her zaman çok önemli. Şu anda son derece acil bir şekilde kadınların, çocukların ve yaşlıların serbest bırakılması gerekiyor. Bu saldırılar her iki taraftaki kadın, çocuk ve yaşlıları etkiliyor. Yıllardır Hamas ile İsrail hükümeti çatışır. Ama bu sefer daha farklı bir yerdeyiz. Dolayısıyla bu noktadan sonra ‘Biz tekrar hadi ateşkese gidiyoruz, kendi kabuğumuza çekiliyoruz’ diye bir durumun söz konusu olacağını zannetmiyorum. Bundan sonrası için herhalde tozlar durulunca göreceğiz. Bu askeri operasyonun boyutlarını tahmin etmek istemiyorum.”