Doğmamış bebeği hayatını kurtardı: 'Ultrasonda öğrendi...'

04 Ocak 2023 Çarşamba, 12:48

İngiltere'nin Buckinghamshire kentinde, ilk bebeğini doğuran 23 yaşındaki Zoe Plastiras, bebeğine hamileliği sırasında nefes darlığı şikayetiyle acil yardım servisini aradı.

Acil yardım servisinin "Hastane'ye gelin" çağrısına dikkate alan hamile kadın, hastanede "devasa" bir tümörü olduğunu keşfetti.

Hastanede röntgeni çekilen Zoe'nin, kalbinin yanında 11 cm'lik kanserli tümörü olduğu anlaşıldı. Doktorlar, Zoe'nin belirtileri düşük seviyede olduğu için tedaviyi doğum sonrasına erteledi. Doğumun ardından Zoe'ye 2. evre Hodgkin Dışı Lenfoma teşhisi konuldu.

Mirror'da yer alan habere göre Zoe, "Doğum sırasında nasıl bir tedaviye ihtiyacım olacağı konusunda çok endişeliydim. Başlangıçta, açık göğüs ameliyatı olmam gerektiği söylenince dehşete düştüm. Bu, iyileşirken bebeğimi iki ya da üç ay boyunca kucağıma alamayacağım anlamına geliyordu" dedi.

Makyaj sanatçısı Zoe, "Ancak Ophelia doğduktan sonra nihayet bazı cevaplar alabildim. Doktorlar açık göğüs ameliyatına ihtiyacım olmayacağını, kemoterapi alacağımı söylediler, bu büyük bir rahatlama oldu ama tüm uzun saçlarımı kaybedeceğim için çok üzgünüm" sözlerini açıklamasına ekledi.

Makyaj sanatçısı Zoe, tedavilerin 10 Ocak'ta başlayacağını ifade etti.

Zoe, kanserli tümörün boyutunu ve kalbine yakınlığını görünce "şok geçirdiğini" belirtirken, kendisini kurtaranın "Ophelia" (Nergis) ismini verdikleri bebeği olduğunu düşünüyor.