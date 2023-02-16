Doğu Avrupa'da yeni cephenin adresi Moldova

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 11:41

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 11:41

Batı ile Rusya arasında sıkışan Moldova’da kriz giderek büyüyor. Pazartesi günü Rusya’yı ülkesinde yıkıcı eylemler planlamakla suçlayan Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, ‘Rusya darbe yapabilir’ gerekçesiyle Sırbistan takımıyla yapılan maçın seyircisiz oynanacağını açıklandı.

Ukrayna ve Rusya yanlıları olmak üzere ikiye ayrılan Moldova’da Kişinev hükümetinin Moskova’ya yönelik söylemlerini Kremlin reddediyor. Rusya ise gerilimin nedeni olarak Batı’yı iaşret ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un “Batılı devletler Ukrayna’dan sonra dikkatlerini Moldova’ya çevirmiş durumda. Moldova’yı ikinci Ukrayna yapmak istiyorlar” sözleri iki ülke arasındaki ipleri kopma noktasına getirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin, Rusya’nın Moldova'daki durumu istikrarsızlaştırma yönünde planlar kurduğunu gösteren ‘gizli bilgeler’ elde ettiklerine yönelik iddiası ise bölgedeki tansiyonu daha da artırdı. Zelenski’nin açıklamasının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Sandu, Moskova hükümetinin Karadağ, Belarus ve Sırbistan vatandaşlarını kullanarak 'ülkede bir darbe gerçekleştirebileceğini' öne sürdü.

SIRPLARA MAÇ ENGELİ

Birgün'de yer alan habere göre, her ne kadar Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından Zelenski’nin iddiaları reddedilse de Moldova Futbol Federasyonu, FC Sheriff ile Sırbistan’ın Partizan takımı arasında Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak futbol maçına ‘Sırbistan'dan gelecek sabotajcıların darbe girişiminde bulunabileceği’ gerekçesiyle seyirci alınmayacağını açıkladı.



Federasyondan yapılan açıklamada, 16 Şubat'ta yapılacak maça "Moldova Cumhuriyeti yetkilileri tarafından maça seyirci almanın imkânsız olacağı yönünde bilgilendirildikleri” belirtildi. Yasak kararıyla ilgili başka bir açıklama yapılmazken maç için bilet alan taraftarlara para iadesi yapılacağı duyuruldu.

HAVA SAHASI KAPATILDI

Cumhurbaşkanı Sandu’nun ‘darbe’ iddiasının ardından Moldova’nın hava sahası da kısa süreliğine kapatıldı. Air Moldova tarafından yapılan açıklamada, “Sayın yolcularımız Moldova hava sahası kapatıldı. Uçuşların yeniden başlamasını bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Kişinev Havalimanı’nda adını açıklamayan kaynaklar, uçuşların güvenlik nedeniyle durdurulduğunu duyurdu. Kısa bir süre sonra yapılan açıklamada hava sahasını tekrardan kullanıma açıldığı aktarıldı.

Hükümet için görüşmeler sürüyor

Moldova’da artan tansiyonunu ardından Başbakan Natalya Gavrilitsa’nın beklenmedik istifası deprem etkisi yarattı. İstifanın ardından başbakanlık görevi için eski İçişleri Bakanı Dorin Recean’ı atayan Cumhurbaşkanı Sandu, bunun için parlementodaki siyasi partilerle görüşmeyi sürdürüyor.



Görüşmelerin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı, iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) üyelerinin yeni başbakan adayı olarak Recean’ı kabul ettiklerini bildirmişti.



Sandu ayrıca Gavrilitsa’nın istifasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Başbakan Natalya Gavrilitsa’nın istifasını dikkate aldım. Bunca krizde ülkeyi yönetmek için gösterdiği fedakârlık ve çabaları nedeniyle kendisine çok minnettarım” ifadesini kullanmıştı.