Doğum turizmi: 'Arjantin'e giden sadece bir uçakta 33 hamile Rus kadın vardı'

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 12:07

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 12:07

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Arjantin ağır bir ekonomik kriz geçiriyor. Ülke geçen yıl dünyanın en yüksek dördüncü yüksek enflasyon oranını yaşadı. Dolayısıyla, çocuk doğurmak isteyen Rus kadınlar için Buenos Aires’in bir çekim noktası olması şaşırtıcı.

Eva Pekurova, sosyal medyada Arjantin’de çocuk doğurma deneyiminin ne kadar iyi olduğunu anlatıyor.

Instagram hesabında anestezi uzmanının “sırtını çok dikkatli bir şekilde okşadığını” ve doğum yaptığı sırada cesaretlendirici şeyler söylediğini belirtiyor ve “Daha önce hiç böyle erkek doktor görmemiştim” diyor.

Getty Images Eva Pekuriva bebeğini Buenos Aires'te doğurdu ve Rus kadınların Arjantin'de doğum yapmasını ayarlayan bir acente işletiyor.

Genç Rus anne, kendi deneyimini, hamile Rus kadınların Buenos Aires’te doğum yapmasını sağlayan işini yönetirken paylaşıyor.

Ve binlerce kişi bu deneyimi yaşamak istiyor.

BİR UÇAKTA 33 HAMİLE RUS KADIN

Arjantin Ulusal Göç Dairesi‘nin (DNM) Direktörü Florencia Carignano, 10 Şubat’ta TN televizyon kanalına yaptığı açıklamada, sadece son üç ayda Rus vatandaşı 5.800 hamile kadının ülkeye girdiğini söyledi.

Carignano “Tek bir uçakta, gebeliklerinin yaklaşık 32, 33, 34’üncü haftalarında olan 33 Rus vatandaşı vardı” dedi.

Carignano, açıklamayı gebeliklerinin ileri aşamalarındaki altı Rus kadının Buenos Aires’teki Ezeiza Uluslararası Havaalanı’nda “sahte turistler” oldukları gerekçesiyle tutulmalarının ardından yaptı.

Yetkililere göre kadınların dönüş biletleri yoktu ve Arjantin’de nereleri görmeye geldiklerini açıklayamadılar. Buna karşın, ülkeye girilmelerine izin verildi.

Getty Images Buenos Aires'teki Ezezia Havalaanına gelen hamile Rus kadın sayısında büyük bir artış oldu.

Carignano, bu altı Rus kadının, ülkeye turist olarak giren, yüksek harcama gücüne sahip, ancak asıl amaçları doğum yapmak olan kadınlar dalgasının bir parçası olduğuna dikkat çekti.

'HOŞNUTUZ'

DNM’in verilerine göre 2022’de ülkeye 10.777 Rus kadın girdi ve bunların 6.401’i ülkelerine geri döndü.

Carignano "Vizeyle gelip, bunu zorunlu kurallara göre yaparsanız, çocuk doğurmak için Arjantin’e gelmek suç değil” diyor ve devam ediyor:

“Arjantin’de yaşamaya, çalışmaya ve çocuklarını yetiştirmeye geldikleri için hoşnutuz. Sorun bu insanların gelmesi, çocuklarını doğurması, Arjantinli olarak kaydettirmeleri ve hiç geri dönmemeleri”

Getty Images Ulusal Göç Dairesi'nin Direktörü Florencia Carignano (sağda) ülkeye gelen hamile Rus kadın sayısındaki artışın araştırıldığını söyledi.

'DOĞUM TURİZMİ’

Arjantin, daha “güçlü” bir pasaport elde etmek için ülke dışından gelinip, doğum yapıldığı “doğum turizminde” popüler olan ilk ülke değil.

Ülke sınırlarında doğanların otomatik olarak vatandaşlık elde ettiği kurallara sahip olan diğer ülkeler de bunu yaşadı.

Getty Images Gebeliklerinin son haftalarındaki Rus kadınlar, Buenos Aries'i turistik amaçlarla ziyaret ettiklerini söylüyorlar.

Bu kuralların olduğu ülkeler genelde Amerika kıtasında. Doğum turizminin başlıca güzergahı ise Amerika Birleşik Devletleri.

Bunu yapanlar sadece Ruslar da değil. Ancak BBC Rusça’dan Maria Kiseleva, son yıllarda zengin ve ünlü Rusların, çocuklarının ABD vatandaşı olması için, mülk sahibi oldukları Miami’de doğum yapmasının sık görülen bir durum olduğunu söylüyor.

Kiseleva "Ancak son yıllarda, ABD vizesi almak giderek zorlaştı. Dolayısıyla, bazı kadınlar başka ülkeleri denemeye başladı” diyor.

Bu eğilimin de 2015’te Rus ekonomisinin durgunluğa girmesi ve rublenin dolar karşısındaki değerinin yarı yarıya azalması, yani ABD’ye seyahatin iki kat daha pahalıya gelmesinin ardından daha da yoğunlaştığını belirtiyor.

Getty Images BBC Rusça'nın topladığı gayrıresmi istatiskilerde, Ukrayna'nın işgalinden bu yana 500 bin ila 1 milyon Rus vatandaşının ülkeyi terk ettiği tahmin ediliyor.

Brezilya, hamile Rus kadınların tercih ettiği bir diğer ülke. Sao Carlos Üniversitesi’nden sosyoloji profesörü ve göç uzmanı Svetlana Ruseişvili BBC’ye yaptığı açıklamada 2015’te Brezilya ve Arjantin ile Meksika gibi bölgedeki diğer ülkelere varışları izlemeye başladığını söyledi. Ancak Latin Amerika’ya doğum turizminde asıl “patlama” Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra, ABD’nin Moskova ile ilişkilerinin kesmesiyle oldu.

Ruseişvili “Savaşın başlangıcından bu yana bu göçte artış oldu” diyor. Göç uzmanı, son dönemde Brezilya’da Rus annelerin kaç çocuk doğurduğunu bulmak mümkün olmadığını, Brezilya’nın doğum yapan kadınların milliyetlerini kayda geçirmediğini söylüyor.

Ancak medyada bazı tahminler var. Financial Times 10 Şubat’taki haberinde, çok sayıda Rus çocuk dünyaya geldiği için, Brezilya’nın Florianopolis kentindeki anne ve babaların vaftiz için ortaklaşa bir Ortodoks rahip tuttuklarını yazmıştı.

'İNSANİ DOĞUM'

Çocuk bekleyen Rus çiftleri Arjantin’e çeken tek şey pasaport değil.

Getty Images Uzmanlar Rus annelerin aynı zamanda daha iyi bir doğum deneyimi için ülke dışına gidiyor olabileceklerini söylüyor.

Hastanelerdeki bakım ve duygusal sıcaklık da bazı Rus anneler tarafından övülüyor. Deneyimlerini sosyal medya platformlarında ve Telegram mesajlaşma uygulamasında paylaşıyorlar ve bu ülkelerde çocuk doğurmanın nasıl bir deneyim olduğunu anlatıyorlar.

Kurduğu acenteyle Rus kadınlarına Arjantin’e “doğum gezileri” ayarlayan Eva Pekurova anestezi uzmanının “sırtını çok dikkatli bir şekilde okşadığını” anlatıyor. Pekurova geçen ay Guardian’a yaptığı açıklamada, Rusların Arjantin’in başkentini sağlık hizmetinin kalitesi dolayısıyla seçtiğini söyledi.

“Şu anda Buenos Aires’e talep çok. Şu anda çalıştığımız tek güzergah” diyor.

Svetlana Ruseişvili de pozitif tavrın, Rus tarzından farklı olduğunu belirtiyor:

"Kadınlar Latin Amerika’ya aynı zamanda, iradelerine saygı gösterileceğini umarak, daha insani bir doğum deneyimi yaşamak için geliyorlar. Rusya’da bütün bunlar düşünelemez bile.”

MEKSİKA’YA GİRİŞLERDE ARTIŞ

BBC News Mundo’nun Meksika’daki muhabiri Marcos Gonzalez, resmi verilere göre Rus ziyaretçilerin sayısının 2020’deki 30 bin kişiden 2022’de 87.844 kişiye yükseldiğini aktarıyor.

Getty Images Meksika'ya giren Rus vatandaşı sayısı 2020-2022 arasında üç kat arttı.

Meksika Ulusal İstatistik Enstitüsü, 2022’de ülkede doğum yapan yabancı kadınlara ilişkin verileri Eylül’de yayımlayacak. Dolayısıyla bu aşamada, ülkeye yönelen bir doğum turizmi olup olmadığını tespit etmek zor.

2021’e ait son veriler ise ülke dışında ikamet eden sadece 77 kadının Meksika’da doğum yaptığını gösteriyor.

BBC Rusça’dan Kiseleva, bazı Rus ailelerin sınırı geçip, ABD’ye girmek amacıyla Meksika’ya gitmeyi tercih ettiğini aktarıyor ve “Meksika’da daha çok sayıda Rus bebeği doğumunun görülmemesinin nedeni bu olabilir” diyor.

'DAHA İYİ PASAPORTLAR'

Peki neden Arjantin ve Brezilya Rus “doğum turizminin” en gözde iki ülkesi haline geldi?

Ruseişvili gibi uzmanlar, iki ülkenin de aynı nedenden tercih edildiğine dikkat çekiyor. Dünya genelinde kabul edilen pasaportları var ve bu ülkeler Rus vatandaşlarına vize uygulamıyor.

Savaştan önce Ruslar sadece 80 ülkeye vizesiz girebiliyordu. Arjantin ve Brezilya pasaportu sahipleriyse 170 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Buna ek olarak, ABD’ye 10 yıllık vize alma hakları oluyor ve bu Rusya’da doğan çocukların erişemeyeceği bir ayrıcalık.

Getty Images Ukrayna'nın işgalinden önce bile Rus vatandaşları Arjantinlilere kıyala daha az sayıda ülkeye vizesiz girebiliyordu.

Üstelik tek avantaj da çocuklara daha kabul gören bir kazandırmak değil. Arjantin ve Brezilya’da dünyaya gelen çocukların anne ve babaları da vatandaşlık başvurusu yapabiliyorlar.

Brezilya’da yerleşik bir yabancı bir yıl içinde vatandaşlık alabiliyor. Arjantin’de ise yasalara göre vatandaşlık başvurusu için ülkede iki yıl kesintisiz yaşamak ve bunu belgelemek gerekiyor. Ancak kişi bir Arjantinliyle evlenirse ya da ülkede çocuğu olursa buna gerek kalmıyor.

İSTİSMAR

Arjantin makamları, Rus doğumlarındaki bu patlamanın daha kötü niyetli bir şeyi saklıyor olabileceğinden korkuyor.

Florencia Carignano, çocuk doğumuyla Arjantin pasaportu alınabileceğini ve bunun suç işlemek amacıyla kullanılabileceğini söylüyor.

Getty Images Arjantin pasaportunun avantajlarından bire Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz giriş sağlaması.

“Slovenya’da Arjantin vatandaşı üç Rus ajanı bulundu. Eminim araştırsak, Arjantin’e çocuk doğurmak için geldiklerini buluruz” diyor.

Carignano ayrıca, Arjantin adli makamlarının “bu insanların ülkeye girişiyle bağlantılı suç faaliyetleri için” bu gezileri organize eden bir “çeteyi” araştırdığını söyledi.

Arjantin Federal Polisi (PFA) yaptığı yazılı açıklamada, Buenos Aires’in lüks semtlerinden Puerto Madero’da yapılan bir dizi baskında, alım gücü yüksek bazı Rus ailelerin “aracılara” 20 ila 35 bin dolar ödediklerinin ortaya çıkartıldığını belirtti.

Bir Polis Sözcüsü bu aracıların rekor sürede Arjantin vatandaşlığı elde etmek için sahte belgeler hazırladıklarını belirtti.

Carignano da Twitter’da yaptığı paylaşımda şu uyarıda bulundu:

"Arjantin’in daha iyi bir gelecek arayışı için ülkede yaşamak isteyen göçmenleri kucaklayan bir tarihi ve yasaları var. Bu durum, ülkemizde yerleşmek istemeyenlere pasaportumuzu edinmeyi vaat eden mafya örgütleri için geçerli değil. Arjantin dünyanın en güvenli pasaportlarından birine sahip. Bu, korumak istediğimiz bir ayrıcalık.”

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ HIZMET

İnternette Rusya dışında doğum yapmak için kişiselleştirilmiş hizmet vaat eden siteler bulunabiliyor.

BBC’nin gördüğü Rusça bir internet sitesinde, Arjantin’de doğum yapmak isteyen hamile kadınlara çeşitli paket hizmetler sunuluyor. Site kişiselleştirilmiş doğum planlaması, havaalanı transferleri, İspanyolca dersleri ve “Arjantin’in başkentindeki en iyi hastanelerde” indirimli kalış vaat ediyor.

Paketler, 5 bin dolardan başlayan “ekonomi sınıfından” 15 bin dolardan başlayan “birinci sınıfa” kadar değişiyor.

Sitede, kurucunun 2015’ten bu yana doğum turizmiyle ilgilendiği ve göç konusunda destek sağladığı belirtiliyor ve şirketin “% 100 Arjantinli” olduğu vurgulanıyor.