Doktor grevinde hasta öldü: Soruşturma açıldı

Güney Kore hükümeti, ülkede devam eden doktor grevleri nedeniyle ambulansın hastaneler tarafından kabul edilmemesinin ardından 80 yaşlarındaki kadın hastanın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 14:10
Doktor grevinde hasta öldü: Soruşturma açıldı
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Güney Kore’de hükümetin tıp fakültelerinin kontenjanını arttırma kararını protesto eden doktorların devam eden grevi sağlık skandalını da beraberinde getirdi. Yüzlerce doktorun istifa ettiği ülkede grev nedeniyle kalp sorunu yaşayan 80 yaşlarındaki kadın bir hasta, kendini taşıyan ambulansın çeşitli hastaneler tarafından kabul edilmemesi sonucu ambulansta hayatını kaybetti. Cuma günü yaşanan olayda, ülkenin Daejon kentindeki ilk yardım ekipleri kalbi duran kadın için 7 hastane ararken personel ve yatak yetersizliği nedeniyle kadın hasta geri çevrildi. İlk yardım çağrısından 67 dakika sonra bir devlet üniversitesi hastanesine kaldırılan kadının hastaneye vardığında öldüğü açıklandı. Güney Kore medyasında da geniş yer bulan olayın ardından hükümet yetkilileri bugün yaptığı açıklamada olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ameliyatların ve randevuların ertelenmesine neden olan grev nedeniyle ilk kez can kaybının yaşandığı ülkede, 9 binden fazla doktor greve giderken yaklaşık 10 bin doktor da istifa etti. Güney Koreli yetkililer, doktorların grev nedeniyle acil servislerde yoğunluk yaşandığını dile getirirken hükümet, ay sonuna kadar geri dönmemeleri durumunda doktorların çalışma ruhsatlarını iptal etmek için yasal yetkilerin kullanacağını duyurdu.

DEVLET BAŞKANI GERİ ADIM ATMIYOR

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, doktorların tıp fakültesi kontenjanının yüzde 60 oranında arttırılması politikasından vazgeçilmesine yönelik talebini reddederek, doktor açığının giderilmesi gerektiğini söyledi. Planının uygulanmaya devam edeceğini kaydeden Devlet Başkanı Suk-yeol, protestoların hiçbir haklı gerekçesi olmadığını dile getirdi. Doktorlar için genişletilmiş yasal koruma ve kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini de içeren planı savunan Suk-yeol, "Bu bir müzakere ya da uzlaşma meselesi değil. Halk sağlığını rehin alan, insan yaşamını ve güvenliğini tehdit eden toplu eylemleri hiçbir şekilde altında haklı göremeyiz " dedi.

HEMŞİRELERE YENİ YETKİLER

Sağlık yetkilileri, hemşirelere doktorlar tarafından yapılan bazı tıbbi prosedürleri gerçekleştirme hakkı verildiğini duyurdu. Güney Kore Hemşireler Derneği’nden adını açıklamak istemeyen bir yetkili, kararı hükümetin hemşirelere koruma sağladığı için olumlu değerlendirdiklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Park Min-soo, greve katılan genç doktorlara, lisanslarının askıya alınmaması, soruşturma ve tutuklama gibi cezalar almamaları için 29 Şubat'a kadar görevlerine dönmeleri çağrısını yineledi.

HÜKÜMET, 2035 YILINA KADAR KONTENJANA 10 BİN KİŞİ DAHA EKLEMEK İSTİYOR

52 milyon nüfuslu Güney Kore’de 2022 yılında bin kişi başına 2.6 doktor düştüğü tespit edilmiş, bu OECD ülkeleri arasında 3.7 olan ortalamanın da altında kaldığı açıklanmıştı. Güney Kore hükümeti de 2025 akademik yılı itibariyle ülkedeki tıp fakültelerinin 3 bin olan mevcut kontenjanlarını 2 bin daha arttırarak 2035 yılına kadar kontenjana 10 bin kişi daha eklemek istiyor. Buna karşı çıkan doktorlar da hastanelerin yüzde 90'ından fazlasının özel olduğu ülkede tıp fakültelerinin kontenjanlarının yükseltilmesinin rekabeti arttırdığını savunuyor.


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