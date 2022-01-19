Dolandırıcılıkta yeni tuzak: 'Sakın 1'e basmayın'

19 Ocak 2022 Çarşamba, 12:59

Rusya'da telefon dolandırıcılığı tatil molasından sonra kaldığı yerden devam ediyor. Komsomolskaya Pravda gazetesi, dolandırıcıların robot arama yöntemiyle kullanıcıları belirli tuşlara basmak için ikna etmeye çalıştığını yazdı.

Türkrus sitesinin aktardığına göre, gazetenin çalışanlarından birine gelen otomatik aramada VTB Bank hesabından 3 bin ruble para çekildiği ve işlemi iptal etmek için 1'e basılması gerektiği söylendi. Gazete için olayı aktaran çalışan eskiden gerçekten de VTB müşterisi olduğunu belirterek dolandırıcıların muhtemelen internete sızan eski bir veri tabanını kullandığı sonucuna varıyor.

DOLANDIRICILIK ŞEMASINDA BİR AŞAMA

Gazeteye bilgi veren uzmanlar istenen tuşa basılmasının dolandırıcılık şemasında bir aşama olduğu ve muhtemelen bunu başka komutların takip edeceği görüşünde. Dolandırıcıların nihal amacı ise büyük olasılıkla banka kartının arka yüzünde bulunan 3 haneli CVV sayısına ulaşmak.

Telefona sms ile gelen internet bağlantılarına ise hiçbir surette tıklanmaması gerekiyor. Böyle bir linke tıklanması durumunda telefonun kontrolünü ya da içerdiği bankacılık bilgilerini yitirmek son derece olası.