Donald Trump, silah sahiplerinin haklarını savunma ve genişletme sözü verdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, silah edinme yasasının toplu silahlı saldırıların sebebi olmadığını savundu.

AA
Yayınlanma: 15.04.2023 - 07:47
Donald Trump, silah sahiplerinin haklarını savunma ve genişletme sözü verdi
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, İndiana eyaletinde düzenlenen Ulusal Tüfek Derneğinin (NRA) etkinliğinde yaptığı konuşmada, "silah sahiplerinin haklarını savunma ve genişletme" sözü verdi.

Trump, Washington'ın Demokrat yönetimini, ruh sağlığı bozuk bireylerin saldırılarını önlemek için yeterli güvenlik önlemi almamakla suçlarken, radikal silah kontrolünü gündemine almasını eleştirdi.

Seçim konuşmasını andıran hitabında, ABD Anayasası'nın ikinci maddesiyle güvence altına alınan silah edinme yasasını "Beyaz Saray'da savunan, en silah yanlısı başkan olmaktan gurur duyduğunu" belirten Trump, "Ve 2024'teki desteğinizle, Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. başkanı olarak bir kez daha sadık dostunuz ve korkusuz şampiyonunuz olacağım" diye konuştu.

Trump ayrıca, ABD içinde silah edinme hakkını kısıtlamaya çalışan Biden yönetiminin Afganistan'da ağır silahları Taliban yönetimine bırakmasındaki çelişkiye dikkati çekti.


ABD Donald Trump

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