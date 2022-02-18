Donetsk lideri Denis Puşilin: Durum savaşa doğru gidiyor

18 Şubat 2022 Cuma, 21:21

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Donbass’taki durumun savaşa doğru gidip gitmediği sorusuna, “Evet, maalesef. Her an geniş çaplı taarruz başlayabilir. Her şey buna hazır” dedi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Ukrayna sabotajcıların cephe hattını geçerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin topraklarına girmeye çalıştıklarını söyleyen Puşilin, bu girişimlerin önlendiğini belirterek, “Ukrayna ordusu, sabotajcılar girebilsin diye cephe hattında zayıf yerlerimizi arıyor. Bunu yabancı askeri uzamanlar onlara öğretti” ifadesini kullandı.

"DONETSK’İN MERKEZİN HALK MİLİSİ YETKİLİSİNİN ARACI PATLATILDI"

Donetsk’in merkezin meydana gelen patlamaya ilişkin bilgi veren Puşilin, “Evet, bu, taarruza hazırlandıklarını gösteren sabotaj. Evet, Donetsk’in merkezinde Hükümet Binası önünde, Halk Milisi İdare Başkanı Denis Sinenkov’un aracı patlatıldı. Şans eseri Sinenkov yaralanma” şeklinde konuştu.