Son Dakika: Donetsk’in merkezinde şiddetli patlama
Son dakika gelişmesi... Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Donetsk’in merkezinde şiddetli patlamanın meydana geldiği belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas’tan Rostov’a tahliye edilecek kişilere 10 bin ruble verilmesi talimatı verdi.
Donetsk’te bulunan RIA Novosti muhabiri, “Şehrin merkezinde şiddetli patlama meydana geldi” diye bildirdi.
Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre patlamanın, Donetsk Halk Cumhuriyeti Hükümet Binası yakınında meydana geldiğini aktaran muhabir, halihazırda patlama yerinde yangının göründüğünü, yakınlardaki binalarda hasarın oluşmadığını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Vasiliy Çupriyan'a Donetsk ve Lugansk'tan gelecek sığınmacıların kabulü için Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi'ne gitme talimatı verdiğini açıkladı.
Donetsk Halk Milisi, hükümet binası yanında park halindeki bir aracın havaya uçtuğunu açıkladı.
DONETSK: UKRAYNA, 3 SABOTAJ GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Öte yandan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Kiev yönetiminin Donetsk ve Lugansk bölgelerinde bugün 3 ayrı sabotaj girişimi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Son saatlerde gerçekleşen tahliyelere ilişkin bilgi veren Basurin, durumun DHC'de hayatın durdurulacağı anlamına gelmediğini belirtti.
PUTİN’DEN "DONBAS'TAN RUSYA’YA TAHLİYE EDİLENLERE PARA DESTEĞİ" TALİMATI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas’tan Rostov’a tahliye edilecek kişilere 10 bin ruble verilmesi talimatı verdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Donbas’tan Rusya’nın Rostov bölgesine tahliye edilen kişilere ilişkin bazı detaylar paylaştı.
Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Aleksandr Çupriyan’ın bölgeye gittiğini belirten Peskov, "Putin, tahliye edilecek her sığınmacıya 10 bin ruble verilmesi, konaklama ve sıcak yemek imkanlarının sağlanması talimatı verdi" ifadesini kullandı.
Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde yönetimler, bölgedeki sivillerin Rusya’ya tahliye edileceklerini duyurmuşlardı.
Ukrayna’nın doğusunda 2014’te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.
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