Dünyaca ünlü isimler destek mesajları yayımladı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 08:56

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 08:56

Kültür sanat hayatının dünyaca ünlü isimleri, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medyada Türkiye'ye taziye mesajları yayınlamaya devam ediyor.

Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman, depremde zarar gören çocuklara yönelik UNICEF'in başlattığı yardım kampanyasına destekte bulundu. Instagram hesabında UNICEF'in bağış kampanyası linkini paylaşan Jackman, paylaşımına şunları ekledi:

"Kalbim, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremden etkilenen herkesin yanında. Suriye ve Türkiye'deki çocuklara nasıl yardım edeceğinizi öğrenmek için alttaki linki tıklayın"

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Demi Lovato da Instagram'daki 145 milyon takipçisiyle depremden etkilenenlere nasıl yardım yapılacağına ilişkin bilgi veren bir içeriği paylaşarak, "Kalbim, mağdurlar ve depremden etkilenen herkesle birlikte" ifadelerini kullandı.

ABD'li oyuncu Jennifer Garner, İngiltere merkezli Save The Children'ın Türkiye ve Suriye için başlattığı bağış kampanyasını paylaşırken, "Türkiye ve Suriye'deki ailelere yardım etmenin yollarını arıyorsanız, lütfen Save The Children'ın insani yardım faaliyetini dikkate alın" mesajına yer verdi.

Portekizli fado müziği sanatçısı Mariza, Instagram hesabında Türkiye'deki deprem bağış kampanyalarına dair bilgileri takipçileriyle paylaştı.

Bollywood'un ünlü yıldızlarından Alia Bhatt ise Türkiye'deki deprem haberini veren bir paylaşımı alıntılayarak, "Bu yürek parçalayıcı." mesajını yazdı.

İran asıllı ABD'li oyuncu Shohreh Aghdashloo, şu sözlerle üzüntüsünü aktardı:

"Türkiye ve Suriye'den binlerce masumun hayatını kaybettiği deprem haberlerini duyunca yıkıldım. Yalnız olmadıklarını bilmeliler. İnsanlık hala hayatta olduğu için dünyanın her yerinden yardım geliyor. Kalbim etkilenen herkesin yanında"

Hindistan asıllı İngiliz oyuncu ve komedyen Aasif Mandvi, Anadolu Ajansı'nın Adana'da çektiği bir enkaz fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.