Shakira, yaban domuzlarının saldırısına uğradı

Barcelona'da bir parkta oğluyla yürüyen dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, yaban domuzlarının saldırısına uğradığını duyurdu. Yıldız şarkıcı, sosyal medyadan paralanmış çantasının görüntüsünü paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2021 Perşembe, 12:15
Shakira, yaban domuzlarının saldırısına uğradı
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Pop yıldızı Shakira, Barcelona’da bir parkta yaban domuzlarının saldırısına uğradığını söyledi. Şarkıcı, yaban domuzlarının çantasını çaldığını söyledi.

Instagram hesabından parçalanmış ve çamur olmuş çantasının videosunu paylaşan Shakira yaşadıklarını anlattı:

“Parkta bana saldıran iki yaban domuzunun çantama yaptıklarına bakın. İçinde cep telefonum olan çantamı alıp ormana götürdüler.”

Shakira'nın gösterdiği çanta

Shakira, parkta o sırada yanında olan oğlu Milan’a dönerek “Doğruyu söyle,annenin yaban domuzuna karşı nasıl durduğunu anlat” dedi.

Barcelona’da yaban domuzlarının saldırısına uğrayan Shakira ve oğlu yaralanmadı.


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