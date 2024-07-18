Dünyadan soyutlanmış kabilenin üyeleri, yaşadıkları ormanın dışında toplu halde görüntülendi

Peru'daki Amazon ormanlarında dış dünyadan tamamen soyutlanmış halde yaşayan Mashco Piro kabilesinin birçok üyesi, yaşadıkları ormanın dışındaki nehrin kenarında görüntülendi.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 18.07.2024 - 07:46
Dünyadan soyutlanmış kabilenin üyeleri, yaşadıkları ormanın dışında toplu halde görüntülendi
Abone Ol google-news

Yerli toplulukların haklarını savunan Survival International adlı kuruluşun paylaştığı görüntülerde, 50'den fazla Mashco Piro yerlisi, Las Piedras nehri kenarında görülüyor.

BBC'ye konuşan araştırmacı Teresa Mayo, Mashco Piro kabilesinin en büyük izole kabile olduğunu aktardı.

Mayo, kabilenin bu kadar çok üyesinin tek bir noktada görülmesinin olağan dışı olduğunu söyleyerek, birkaç grubun yemek aramak için bir araya gelmiş olabileceğini kaydetti.

Görüntüleri paylaşan Survival International adlı kuruluş, kabile üyelerinin bu alanda görülmesinin, orman tahribatıyla alakalı olabileceğini savundu.

Yerli haklarını savunan yerel aktivistler de son haftalarda kabile üyelerinin yemek aramak için orman dışına çıkmaya başladığını kaydediyor.

Survival International, ağaç kesimi yapan şirketlerin söz konusu kabilenin yaşam alanına oldukça yaklaştığını da ekliyor.

28 Haziran'da Peru hükümeti, diğer bölge sakinlerinin Mashco Piro yerlilerini daha sık olarak görmeye başladığını duyurmuştu.

Kabile üyelerinin Brezilya sınırını da geçebildiği tespit edilmişti.

Survival International, geçtiğimiz yıllar içerisinde bölgede doğal gaz ve petrol projelerine girişilmesi ve yasalara aykırı şekilde tomrukçuluk yapılması yüzünden, soyutlanmış durumdaki kabilelerin yeni alanlara göçtüğünü belirtiyor.


BBC Türkçe
Peru haberleri Amazon ormanları haberleri kabile haberleri

İlgili Haberler

Amazon ormanlarında görüntülendi: 'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile'

Amazon ormanlarında görüntülendi: 'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile'
Kritik toplantı bu hafta! Türkiye listeden çıkabilecek mı?

Kritik toplantı bu hafta! Türkiye listeden çıkabilecek mı?
İnsanlığın sonuna engel olabilir! Küresel hayatta kalma sırrı: Evrensel kabileleşme

İnsanlığın sonuna engel olabilir! Küresel hayatta kalma sırrı: Evrensel kabileleşme
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler