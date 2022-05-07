Dünyanın en büyük elması 'The Rock' rekor fiyata açık artırmaya çıkıyor

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 12:13

Dünyanın en büyük elması, müzayede evi Christie’s tarafından gelecek hafta Cenevre’de düzenlenecek müzayedede sergilenecek.

Yaklaşık bir golf topu büyüklüğündeki eşsiz ve armut biçimli elmasın 228.31 karat olduğu açıklandı. 'The Rock' yani kaya ismi verilen elmasın yaklaşık 30 milyon dolar gibi bir fiyattan alıcı bulması bekleniyor.

Christie’nin Cenevre’deki mücevher bölümünün başkanı Max Fawcett, Reuters’a verdiği demeçte, “Genellikle bu en büyük taşlarla, ağırlığı korumak için şeklin bir kısmını feda ediyorlar. Ancak bu mükemmel simetrik bir form ve müzayedede satılan en nadir mücevherlerden biri” dedi.

2000’li yılların başında Güney Afrika’da çıkarılan ‘The Rock’, eski sahibi tarafından Cartier zincir ile birleştirilerek kolye olarak kullanılmıştı.

Daha önce 2017’de satılan 163.41 karatlık bir elmas müzayede rekoru kırmıştı.

Müzayede evi Sotheby's'in Hong Kong'taki şubesinde, geçtiğimiz hafta düzenlenen açık artırmada 15.10 karatlık elmas 57.5 milyon dolara alıcı bulmuştu. Müzayede 8 dakika içerisinde sonuçlanarak da bir rekora imza atmıştı.