Hindistan’dan getirilen işçiler Meclis gündeminde: ‘İktidar modern köle ticaretine göz yumuyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İzmir’de bulunan Abalıoğlu Lezita fabrikasında başlayan grev sonrası, işverenin Hindistan’dan işçi getirerek fabrikada çalıştırmaya başlaması üzerine Meclis’e araştırma önergesi verdi. Taşcıer, “ İktidar modern köle ticaretine göz yumuyor” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 12:39
Hindistan’dan getirilen işçiler Meclis gündeminde: ‘İktidar modern köle ticaretine göz yumuyor’
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İzmir’de bulunan Abalıoğlu Lezita fabrikasında başlayan grev sonrası, işverenin Hindistan’dan işçi getirerek fabrikada çalıştırmaya başlaması üzerine Meclis’e araştırma önergesi verdi. 

''Hindistan’dan modern köle ticareti denebilecek şekilde işçi getiriliyor'' diyen Taşcıer, yaptığı yazılı açıklamada, şu görüşlere yer verdi:

''Kendi vatandaşımız işçilerin hak ve ücret taleplerini baskılamak için son zamanlarda yurtdışından ucuz işgücü ithali bir sektör halini aldı. Hindistan’dan modern köle ticareti denebilecek şekilde işçi getiriliyor. Ülkemizde yasal çalışma süresi 45 saat olmasına karşın, aracı şirketler getirecekleri yabancı işçilerin 60 saat çalıştırılabileceğini, hatta ek ücret verilirse daha da çok çalıştırılabileceklerini belirtiyor. Üstelik getirilen göçmen işçiler kayıtlı olsalar dahi kendilerine ödenen asgari ücretin bir kısmının elden geri alındığı da ifade ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı buna karşı susmak dışında ne yapıyor? Bugün İzmir’de olanları görüyoruz. İşveren grev kırmak için Hindistan’dan göçmen işçi getiriyor. Bakanlık bir denetim yaptı mı, yaptıysa sonucu ne oldu, bunları kamuoyu ile paylaşmalarını bekliyoruz.”

''İKTİDAR GÖÇMEN İŞÇİYLE GREV KIRICILIĞINA GÖZ YUMUYOR''

CHP olarak grev kararı alan Abalıoğlu Lezita Gıda işçilerinin yanında olduklarını belirten Taşcıer,  şöyle devam etti:

''Sendikalaşma ve toplu sözleşme yapma hakkı yasal ve anayasal bir hak olduğu gibi uluslararası sözleşmelerle de güvence altındadır. İşverenin bu hakları ve sendikanın mahkeme kararıyla tescil edilmiş yetkisini tanımayarak görüşmeden dahi kaçması ve sendikalı işçileri işten çıkarması kabul edilemez. Bu iktidar işçinin, emekçinin hakkı denince üç maymunu oynuyor, sendikal örgütlenmelerin önündeki en büyük engellerden biri olan yetki itirazlarına ve yetkiyi tanımayan uygulamalara da sessiz kalıyor. Şimdi de grev kırıcılığı yapan, üstelik de bunu binlerce kilometre uzaktan göçmen işçi getirerek yapanları da görmezden geliyorlar. Göçmen işçilerin işverenler tarafından ucuz işgücü olarak görülmesine, vatandaşlarımızın daha düşük ücretleri kabul etmeye ve güvencesiz çalıştırılmaya mahkûm edilmesine karşı hak mücadelesi veren emekçilerin yanında, buna göz yumanların ise karşısındayız.''


Gamze Taşcıer haberleri Abalıoğlu Lezita haberleri Lezita haberleri grev kırıcı haberleri grev haberleri Hindistan haberleri

İlgili Haberler

Lezita grevi sürüyor... Hindistan’dan işçi getirmekle gündeme geldi: Firmadan açıklama

Lezita grevi sürüyor... Hindistan’dan işçi getirmekle gündeme geldi: Firmadan açıklama
Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçiler Lezita'da greve gitti

Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçiler Lezita'da greve gitti
Keskinoğlu'nun yeni sahibi Abalıoğlu Lezita oldu

Keskinoğlu'nun yeni sahibi Abalıoğlu Lezita oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümitcan Uygun'un cezaevindeki son hali ortaya çıktı

Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümitcan Uygun'un cezaevindeki son hali ortaya çıktı
18 Mart Çanakkale Zaferi… Kapadokya’da balonlar Türk bayrağıyla uçtu

18 Mart Çanakkale Zaferi… Kapadokya’da balonlar Türk bayrağıyla uçtu
İngiltere'de dehşet olay: Dükkanın önünde ölü hayvanlar

İngiltere'de dehşet olay: Dükkanın önünde ölü hayvanlar
Takipçilerine söz vermişti… Yasemin Şefkatli Tatlıses oğullarının odasını gezdirdi

Takipçilerine söz vermişti… Yasemin Şefkatli Tatlıses oğullarının odasını gezdirdi
MHP'de büyük kurultay günü... Tek aday Devlet Bahçeli kürsüye kolu sargılı çıktı, Erdoğan'ın 'Bu benim son seçimim' sözlerine yanıt verdi

MHP'de büyük kurultay günü... Tek aday Devlet Bahçeli kürsüye kolu sargılı çıktı, Erdoğan'ın 'Bu benim son seçimim' sözlerine yanıt verdi
Kayıp Kate Middleton ortaya çıktı!

Kayıp Kate Middleton ortaya çıktı!
Akaryakıtta tabela değişti! Vergi Uzmanı Ozan Bingöl hesapladı: Benzinin litre fiyatında vergi ayrıntısı

Akaryakıtta tabela değişti! Vergi Uzmanı Ozan Bingöl hesapladı: Benzinin litre fiyatında vergi ayrıntısı
Günlük burç yorumları: 19 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu