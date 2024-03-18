Hindistan’dan getirilen işçiler Meclis gündeminde: ‘İktidar modern köle ticaretine göz yumuyor’

Yayınlanma: 18.03.2024 - 12:39

Güncelleme: 18.03.2024 - 12:39

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İzmir’de bulunan Abalıoğlu Lezita fabrikasında başlayan grev sonrası, işverenin Hindistan’dan işçi getirerek fabrikada çalıştırmaya başlaması üzerine Meclis’e araştırma önergesi verdi.

''Hindistan’dan modern köle ticareti denebilecek şekilde işçi getiriliyor'' diyen Taşcıer, yaptığı yazılı açıklamada, şu görüşlere yer verdi:

''Kendi vatandaşımız işçilerin hak ve ücret taleplerini baskılamak için son zamanlarda yurtdışından ucuz işgücü ithali bir sektör halini aldı. Hindistan’dan modern köle ticareti denebilecek şekilde işçi getiriliyor. Ülkemizde yasal çalışma süresi 45 saat olmasına karşın, aracı şirketler getirecekleri yabancı işçilerin 60 saat çalıştırılabileceğini, hatta ek ücret verilirse daha da çok çalıştırılabileceklerini belirtiyor. Üstelik getirilen göçmen işçiler kayıtlı olsalar dahi kendilerine ödenen asgari ücretin bir kısmının elden geri alındığı da ifade ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı buna karşı susmak dışında ne yapıyor? Bugün İzmir’de olanları görüyoruz. İşveren grev kırmak için Hindistan’dan göçmen işçi getiriyor. Bakanlık bir denetim yaptı mı, yaptıysa sonucu ne oldu, bunları kamuoyu ile paylaşmalarını bekliyoruz.”

''İKTİDAR GÖÇMEN İŞÇİYLE GREV KIRICILIĞINA GÖZ YUMUYOR''

CHP olarak grev kararı alan Abalıoğlu Lezita Gıda işçilerinin yanında olduklarını belirten Taşcıer, şöyle devam etti:

''Sendikalaşma ve toplu sözleşme yapma hakkı yasal ve anayasal bir hak olduğu gibi uluslararası sözleşmelerle de güvence altındadır. İşverenin bu hakları ve sendikanın mahkeme kararıyla tescil edilmiş yetkisini tanımayarak görüşmeden dahi kaçması ve sendikalı işçileri işten çıkarması kabul edilemez. Bu iktidar işçinin, emekçinin hakkı denince üç maymunu oynuyor, sendikal örgütlenmelerin önündeki en büyük engellerden biri olan yetki itirazlarına ve yetkiyi tanımayan uygulamalara da sessiz kalıyor. Şimdi de grev kırıcılığı yapan, üstelik de bunu binlerce kilometre uzaktan göçmen işçi getirerek yapanları da görmezden geliyorlar. Göçmen işçilerin işverenler tarafından ucuz işgücü olarak görülmesine, vatandaşlarımızın daha düşük ücretleri kabul etmeye ve güvencesiz çalıştırılmaya mahkûm edilmesine karşı hak mücadelesi veren emekçilerin yanında, buna göz yumanların ise karşısındayız.''