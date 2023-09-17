Dünya'nın 'en güçlü' ülkeleri listelendi: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Yayınlanma: 17.09.2023 - 11:51

Güncelleme: 17.09.2023 - 11:51

US News & World Report tarafından yayınlanan bu yılki küresel güç sıralamasına göre ABD, Çin ve Rusya 2023 yılında da dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yer alıyor.

"En Güçlü Ülkeler" çalışmasının bir parçası olan sıralamada 17 bin kişi, 87 farklı ülke hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

Sıralama, katılımcıların siyasi, ekonomik ve askeri güç gibi faktörlere ilişkin algılarına dayanarak bir ülkenin potansiyel gücünü değerlendiriyor.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA YER ALDI?

Türkiye, "En Güçlü Ülkeler" listesinde 15. sırada yer aldı.

US News, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda OECD'nin en hızlı genişleyen üyelerinden biri olmasının beklendiğini belirtti.

Haberde, Türkiye'nin BM ve OECD'nin kurucu üyesi olmasının yanı sıra NATO üyesi olduğu da kaydedildi.

Ancak ülkenin bölgesel çatışmalar, "terörizm ve siyasi istikrarsızlıkla karşı karşıya" olduğu da belirtiliyor.

Türkiye, 17. sırada yer aldığı geçen yıla kıyasla iki sıra yükseldi, ancak 2021'e göre hala bir sıra aşağıda.

İşte dünyanın en güçlü 10 ülkesi:

10 - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

US News, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 20. yüzyılın ortalarında petrolü keşfetmesinin ekonomisini hızla dönüştürdüğünü belirtti.

Haberde, BAE'nin kişi başına düşen GSYH'sinin şu anda Batı Avrupa'nın önde gelen ülkeleriyle karşılaştırılabilir düzeyde olduğu belirtildi.

US News, Dünya Ekonomik Forumu'na göre ülkenin Arap dünyasındaki en rekabetçi ekonomiye sahip olduğunu belirtti.

Ancak BAE geçen yılki sıralamada bir sıra gerileyerek komşu Suudi Arabistan'ın önüne geçti.

9. SUUDİ ARABİSTAN

US News, Suudi Arabistan'ın dünyanın en büyük petrol tedarikçisi olduğunu ve küresel petrol arzının tahminen dörtte birini karşıladığını belirtti.

Haberde ülkenin OPEC'in kurucu üyesi ve Dünya Ticaret Örgütü'nün yanı sıra diğer uluslararası kuruluşların da üyesi olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan, özellikle ekonomik ve siyasi etkisine dikkat çekilerek 11. sırada yer aldığı geçen yıla kıyasla iki sıra yükseldi.

8. JAPONYA

US News, Japonya'yı dünyanın "en okuryazar ve teknik açıdan en gelişmiş ülkelerinden" biri olarak tanımladı.

Ülkenin dünyanın üçüncü büyük ekonomisine sahip olduğunu ve dünyanın en büyük araç, elektronik ekipman ve çelik üreticileri arasında yer aldığını belirtti.

Ankete katılanlara göre Japonya'nın ekonomik etkisi dünyadaki en yüksek dördüncü etkidir.

Sıralama geçen yıla göre değişmedi.

7. FRANSA

US News, Fransa ekonomisinin dünyanın en güçlü ekonomileri arasında yer aldığını ve turizmin önemli bir rol oynadığını belirtti.

Haberde ayrıca, Fransa'nın dünyada en çok ziyaret edilen ülkelerden biri olduğu ve dünyanın en büyük silah ihracatçılarından biri olduğu belirtildi.

US News, "Fransa dünyanın en eski ülkelerinden biridir ve bilim, siyaset, ekonomi ve belki de hepsinden önemlisi kültür yoluyla dünyanın dört bir yanına uzanmaktadır" dedi.

6. GÜNEY KORE

US News, güç sıralamasındaki konumu için Güney Kore'nin güçlü ordusuna ve güçlü ihracatına işaret etti.

US News, Güney Kore'nin "dünyanın en büyük gayri safi milli tasarruflarından ve yabancı yatırım rezervlerinden birine" sahip olduğunu belirtirken, ülkenin Samsung, Hyundai ve Kia'nın genel merkezlerine ev sahipliği yapması nedeniyle büyük otomobil ve teknoloji ihracatının da altını çizdi.

US News, Güney Kore'nin "yüksek teknolojili, hizmete dayalı ekonomisini bir yabancı yatırım başarı öyküsü" olarak tanımladı ve şu anda dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olduğunu söyledi.

5. BİRLEŞİK KRALLIK

US News, İngiltere'nin kısmen Britanya İmparatorluğu'nu kontrol ettiği geçmişi nedeniyle güçlü bir küresel etkiye sahip olduğunu belirtti.

Birleşik Krallık'ı "önemli ölçüde uluslararası ekonomik, siyasi, bilimsel ve kültürel etkiye sahip oldukça gelişmiş bir ulus" olarak tanımladı.

Londra'yı "büyük bir uluslararası finans merkezi ve dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri" olarak tanımladı ve Birleşik Krallık'ın dünyanın en iyi üniversitelerinin çoğuna sahip olduğunu belirtti.

US News ayrıca, AB'den ayrıldığından bu yana "küresel sahnedeki rolünün yeni sorularla karşı karşıya olduğunu" da belirtti.

4. ALMANYA

Almanya'nın güçlü uluslararası ittifakları ve güçlü ekonomik etkisi, US News tarafından geçen yılki sıralamada da üst sıralarda yer almasına gerekçe olarak gösterildi.

Almanya'nın "Avrupa Birliği'nin en kalabalık ülkesi" ve "dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip" olduğunu belirten US News, Almanya'nın gezegendeki en büyük ithalatçı ve ihracatçılardan biri olduğunu kaydetti.

US News, Almanya'nın aynı zamanda "doğal ve sosyal bilimlerin yanı sıra sanat alanında da dünyanın önde gelen isimlerini yetiştirdiğini" ve "yüksek vasıflı, varlıklı bir işgücüne" sahip olduğunu belirtti.

Ancak ülkenin yaşlanan nüfus gibi bazı sorunları olduğu da belirtiliyor.

3. RUSYA

Rusya'nın, Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna işgaline rağmen US News güç sıralamasında üçüncü sıradaki yerini korudu.

Habere göre, Rusya'nın ordusu giderek zayıflıyor ve bazı utanç verici gerilemeler yaşarken ülke de giderek yalnızlaşıyor.

US News, Rusya'nın gücünün bir kısmının "hayal etmesi zor" olan devasa boyutundan kaynaklandığını ve Rusya'nın yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi olduğunu söyledi.

Ayrıca, Japonya ve ABD ile olan deniz sınırlarının yanı sıra çok sayıda ülkeyle sınır paylaşması da Rusya'nın konumunu güçlendirdiği kaydedildi.

US News, Rusya'nın petrol ve doğal gaz üretimi, tarım, balıkçılık ve imalat gibi büyük endüstrilerinin yanı sıra ülkenin büyük bir silah ihracatçısı olarak geçmişine de dikkat çekti.

Ayrıca, Rusya'nın birçok ünlü yazarıyla kültüre ve uzay araştırmaları tarihiyle bilime yaptığı katkılara da işaret edildi.

2. ÇİN

US News, Çin'in yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ikinci ülkesi olduğunu ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip olduğunu belirtti.

Haberde, Çin'in 1978'deki reformlardan bu yana dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomilerinden biri olduğu ve hızlı ekonomik büyümesinin milyonlarca insanı yoksulluktan kurtardığının kabul edildiği belirtildi.

US News, ancak bu büyümenin, ülkede artan eşitsizlik ve kirlilik ve insan hakları sicilini eleştiren ABD gibi diğer bazı büyük ülkelerle artan gerilimler de dahil olmak üzere sorunlara neden olduğunu belirtti.

Çin'in nükleer silahlara sahip olması ve Dünya Ticaret Örgütü ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi önemli uluslararası örgütlere üye olması güç sıralamasını yükseltiyor.

1. ABD

US News, ABD'yi "baskın küresel güç" olarak nitelendirdi ve ülkeyi güç sıralamasında anket konumunda tuttu.

ABD'nin GSYH açısından dünyanın en büyük ekonomisine (25,5 trilyon dolar) sahip olduğunu ve aynı zamanda dünyanın "teknolojik açıdan en güçlü" ülkesi olduğunu belirtti.

US News ayrıca, ülkenin "küresel etkiye" sahip büyük medya endüstrisinden, dünya çapında "önemli ihracatından", dünyanın en iyi üniversitelerinin çoğuna ev sahipliği yapmasından ve BM ve NATO gibi uluslararası örgütlerdeki öncü rolünden de bahsetti.

Ancak, aynı zamanda ABD'nin kutuplaşmış siyaset, ateşli silah ölümleri, ırksal gerilimler ve gelir eşitsizliği gibi bazı "iç mücadelelerine" de dikkat çekildi.