Dünyanın en kirli şehri belli oldu: Listedeki en yüksek değer...

Bağımsız küresel hava kirliliği bilgileri sağlayan AirVisual'a göre, Vietnam’ın başkenti Hanoi dünyanın en kirli şehri oldu.

Dünyanın en kirli şehri belli oldu: Listedeki en yüksek değer...
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DHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 17:48

Vietnam’ın başkenti Hanoi dünyanın en kirli şehri seçildi.

Hükümet yetkilileri, son haftalarda Hanoi’de yoğun bir sis olduğuna dikkat çekerek, sorunu hafifletmek için elektrikli araç kullanımını teşvik edeceğini açıkladı.

EN YÜKSEK DEĞER ÖLÇÜLDÜ

Bağımsız küresel hava kirliliği bilgileri sağlayan AirVisual'a göre, PM2.5 olarak bilinen tehlikeli küçük partikül seviyesinin sabahın erken saatlerde Hanoi'de metreküp başına 266 mikrogram olarak ölçüldü ve bu seviye en kirli şehirler listesindeki en yüksek değer oldu.


Etiketler: #şehir #hava kirliliği

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