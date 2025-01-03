Dünyanın en kirli şehri belli oldu: Listedeki en yüksek değer...
Bağımsız küresel hava kirliliği bilgileri sağlayan AirVisual'a göre, Vietnam’ın başkenti Hanoi dünyanın en kirli şehri oldu.
Vietnam’ın başkenti Hanoi dünyanın en kirli şehri seçildi.
Hükümet yetkilileri, son haftalarda Hanoi’de yoğun bir sis olduğuna dikkat çekerek, sorunu hafifletmek için elektrikli araç kullanımını teşvik edeceğini açıkladı.
EN YÜKSEK DEĞER ÖLÇÜLDÜ
Bağımsız küresel hava kirliliği bilgileri sağlayan AirVisual'a göre, PM2.5 olarak bilinen tehlikeli küçük partikül seviyesinin sabahın erken saatlerde Hanoi'de metreküp başına 266 mikrogram olarak ölçüldü ve bu seviye en kirli şehirler listesindeki en yüksek değer oldu.
Etiketler: #şehir #hava kirliliği
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