Dünyanın en tehlikeli otelinin hikâyesi: Helikopterle ulaşılabiliyor!

Yayınlanma: 09.12.2023 - 11:20

Güncelleme: 09.12.2023 - 12:07

Tatil deyince akla kumsalda, palmiye ağaçlarının altında güneşlenmek, kızgın kumların üzerinde yürümek ve akşam gün batımında romantik bir akşam yemeği yemek geliyor olabilir.

Okyanusun azgın dalgaları arasında, köpekbalıkları tarafından kuşatılmış devasa bir metal yapı eminiz hayal etmezsiniz.

Ancak Frying Pan Hotel'de yer ayırttıysanız, bu seçiminizi bir kez daha gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

OKYANUSUN ORTASINDA

Dünyanın en tuhaf otellerinden biri olan bu otel, Kuzey Carolina'nın doğu kıyısının yaklaşık 50 km. açığında, sığ suya monte edilmiş devasa bir metal yapıdan oluşuyor.

Deniz seviyesinden yaklaşık 41 metre yüksekte bulunuyor ve metal payandalarla birbirine bağlanmış dört ayak üzerinde asılı duruyor.

Peki, okyanusun ortasında yükselen bu yapının amacı tam olarak nedir?

BİR ZAMANLAR...

Unilad'te yer alan habere göre Frying Pan Hotel, 1964 yılında, gemilerin sığ sularda karaya oturmasını önlemek için inşa edilmiştir.

Otelin üzerine inşa edildiği kayalıklar, balıkçılar için kazançlı bir yer olmakla birlikte; 14 yıl içinde 130'dan fazla yeni gemi enkazının bulunduğu bir yer olduğu için de son derece tehlikelidir.

Sığlıklar, bölgeden geçen gemiler için çok tehlikeli olabileceği için kule, onları uzak durmaları konusunda uyarmak için inşa edilmiş bir deniz feneridir.

NASIL OTEL OLDU?

Kulenin, otel olma hikayesine gelecek olursak; modern ve gelişmiş GPS sistemlerinin gelişimiyle birlikte kule, işlevsiz hale gelmişti ve bu sürecin ardından, denizdeki yaban hayatı incelemek adına bir gözlem platformu olarak kullanılmaya başlandı.

2010 yılında platform, Oklahomalı bir girişimci olan Richard Neil tarafından satın alındı ve Neil platformu, insanların konaklayabileceği eşsiz bir yere dönüştürmeye karar verdi.

Tam anlamıyla bir otel deneyimden bahsediyoruz...

OLDUKÇA KONFORLU

Platform üzerinde bir helikopter pisti bulunmakta. Uçuş fobiniz varsa otele deniz yoluyla da ulaşabilir ve hatta, otelin altında bulunan resifte tüplü dalış yapabilirsiniz.

İçerideki konaklama hizmeti lüks değilse bile oldukça konforlu.

Bununla birlikte, muhteşem deniz ve gün doğumu manzaraları izlemeniz de olası.

Ancak deniz tutmasından muzdaripseniz, helikopter kullanmanızı ve dalış yaparken köpekbalıklarına dikkat etmenizi tavsiye ederiz.