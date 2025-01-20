Dünya'nın 'en tehlikeli' ülkeleri açıklandı

Yayınlanma: 20.01.2025 - 10:29

Güncelleme: 20.01.2025 - 10:29

Güvenlik ve sağlık risk hizmetleri şirketi International SOS tarafından hazırlanan risk haritasına göre Somali, Sudan, Güney Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti, aşırı güvenlik riski açısından ziyaret edilebilecek "en tehlikeli" ülkeler arasında gösterildi.

Listede ayrıca Yemen, Libya, Irak, Afganistan, Suriye ve Ukrayna da yer aldı.

“Yüksek“ güvenlik riskine sahip ülkeler (”aşırı” güvenlik riskinin bir altında) arasında Mali, Etiyopya, Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Pakistan, Myanmar, Papua Yeni Gine, Venezuela, Haiti ve Honduras yer aldı.

Tıbbi riskler açısından bu yıl iki önemli değişiklik oldu; bunlar orta seviyeden yüksek seviyeye yükselen Bolivya ve aşırı seviyeden yüksek seviyeye gerileyen Libya oldu.

Güvenlik riski açısından dünyanın en güvenli ülkeleri olarak kabul edilen ülkeler arasında Kanada, ABD, Birleşik Krallık, İspanya, Fransa, Fas ve Vietnam yer aldı.

Şirket, 2024 yılı boyunca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Sudan'daki gibi diğer savaşlar gibi çatışmalar nedeniyle hangi bölgelerin risk faktörünün ne kadar yüksek olduğu konusunda değişiklikler gördüğünü de hesaba katıyor.

International SOS, Sudan, Lübnan, İsrail, Irak ve Myanmar'ın 2024 yılında çatışmaların bir sonucu olarak birden fazla risk derecelendirmesi incelemesinden ve yüksek veya aşırı riskli bölgelerin genişlemesinden geçtiğini söylüyor.

Şirketin güvenlik riski derecelendirmelerindeki diğer artışlar arasında, sosyal huzursuzluk, ekonomik gerileme ve ilgili suçların uzun vadeli etkisi nedeniyle düşük seviyeden orta seviyeye yükselen Yeni Kaledonya da yer alıyor.

Yıllık harita, seyahat edenleri ve işletmeleri dünyanın dört bir yanındaki ülkelerdeki potansiyel tehditler hakkında bilgilendirmek amacıyla ülkeleri güvenlik risklerinin yanı sıra tıbbi riskler, iklim değişikliği ve ruh sağlığı gibi çeşitli faktörlere göre değerlendiriyor.

Harita, kuruluşlara ve işletmelere çatışma, bulaşıcı hastalıklar ve aşırı hava olaylarının etkileri gibi yıkıcı olayların etkisini yansıtan risk derecelendirmeleri sunuyor.

Ülkeler, her bir risk kategorisi için tıbbi açıdan “düşük” ile “çok yüksek”, güvenlik açısından ise “önemsiz” ile “aşırı” arasında değişen 5 seviyeli bir ölçekte derecelendirildi.