Ebeveynler dikkat! Çocuklarınıza böyle davranmayın...

Yayınlanma: 02.10.2023 - 14:59

Güncelleme: 02.10.2023 - 15:03

Çocuk istismarı ve ihmali üzerine çalışan akademisyenler, fiziksel ya da cinsel istismara kıyasla daha fazla çocuğun, çocukluk çağında sözlü istismara maruz kaldığını ve bunlara maruz kalanların sayısının yüzde 40'a kadar çıktığını belirledi.

Child Abuse & Neglect dergisinde yayınlanan çalışmanın yazarları, çocuklarla sert bir dil ile konuşmanın, bir istismar biçimi olarak kabul edilmesi gerektiği üzerinde durdu. Yapılan araştırmanın sonucunda, çocukların bu tür sözlü istismara maruz kalmalarının, ilerleyen yaşlarda uyuşturucu kullanma ve hapse girme gibi riskleri artırdığı da tespit edildi.

ABD'li çocuk istismarı uzmanı Prof. Shanta R. Dube, bu tür sözlü istismarın çocukları olumsuz etkileyebileceğini ve bu durumun farkında olunmadığını belirtti.

Çalışmada ayrıca, çocukların çoğunlukla ebeveynler ve öğretmenler tarafından incitici ve üzücü sözlere maruz bırakıldığı ve bu durumun, çocukların psikolojik ve duygusal sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı belirtildi.

Bu tür sözlü istismarın çocukların yaşamları boyunca kalıcı psikolojik sıkıntılar yaşayacağını vurgulayan araştırmacılar, çocukların duygusal ilişki kurmakta zorluklar yaşayabileceğini ifade etti.

NE YAPILMALI?

Araştırmanın yazarlarından University College London'da psikoloji ve dil bilimleri bölüm başkanı olan Profesör Peter Fonagy, "Çocuklar, genetik olarak yetişkinlerin söylediklerine güvenmeye hazırdır. Biz yetişkinleri ciddiye alırlar. Kelimeleri öğretmek yerine istismar etmek için kullanarak bu güvene ihanet edersek, bu durum çocukların sadece utanmasına, toplumdan uzaklaşmasına ve dışlanmasına değil, aynı zamanda etrafındaki insanlar ile ilişki kuramamasına ve sosyal öğrenme sürecinde zorlanmasına neden olabilir" ifadesinde bulundu.

Araştırmada, çocukların maruz kaldıkları en incitici ve üzücü sözlerin, "işe yaramazsın", "aptalsın" ve "hiçbir şeyi doğru yapamıyorsun" sözleri olduğu belirtildi. Buna karşılık, çocukların yetişkinlerden duydukları en olumlu sözlerin ise "seninle gurur duyuyorum", "yapabilirsin" ve "sana inanıyorum" olduğu bilgisi yer aldı.