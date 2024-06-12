Ehliyetine el konulan adam mahkemeye öyle bir katıldı ki görenler inanamadı: Derhal hapsi istendi!

ABD'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Bir süre önce ehliyetine el konulan şahıs görüntülü olarak katıldığı mahkemede başta yargıç olmak üzere herkesi hayrete düşürdü. Derhal kefaleti iptal edilip hapsi istendi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2024 - 12:09
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Ehliyeti askıya alınmış bir adam yakın zamanda ABD'nin Michigan eyaletinde mahkemeye katılmak zorunda kaldı ve ardından duruşmaya görüntülü olarak katıldı.

Fakat araç kullanmasına izin verilmeyen bu kişi duruşmaya görüntülü olarak bağlandığında direksiyon başında araç kullanıyordu!

Corey Harris adlı kişi ehliyetsiz araç kullanırken yakalandığı iddiası nedeniyle mahkemeye katılmak zorunda kalmıştı. 

Harris, iddiaya göre mahkemeye bir doktor randevusuna giderken katıldı. Bu durum üzerine Yargıç duruma oldukça şaşırdı. 

'ARABA MI KULLANIYORSUN?'

Hemen “Araba mı kullanıyorsun?” diye sordu.

Harris ise bunu doğrulayıp “şu anda park ettiğini” söyledi. 

Bunun üzerine yargıç, Harris'in mahkeme tarafından atanan avukatına bakıp gülümsedi ve bir an durduktan sonra ''Belki de bir şeyi anlamıyorum. Bu, ehliyetine el konulmuşken araç kullanma davası mı?'' dedi.

Ardından yargıç Harris'in kefaletini hızla iptal edip hapse geri dönmesini istedi. 

'VİDEOYA GİRECEK KADAR APTALSINIZ!'

Daha önce aynı ayelette benzer bir başka davada ise sürücü mahkemeye hareketsiz ama hâlâ bir arabanın sürücü koltuğundayken katıldı. Bu davanın hâkimi ise “İçinde bulunduğunuz araçla her yere gittiğinize inanıyorum ve bir aracın sürücü koltuğunda otururken videoya girecek kadar aptalsınız. Bu da bana mesajı almadığınızı düşündürüyor" ifadelerini kullandı.


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