İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden flaş 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması

Yayınlanma: 19.03.2025 - 10:20

Güncelleme: 19.03.2025 - 10:39

Üniversite diploması dün akşam saatlerinde iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde evine gelen yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve evi aranan Ekrem İmamoğlu, saat 10.00 sularında Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada müstakbel Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu için 'suç örgütü lideri' tanımının kullanılması dikkat çekerken; Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın, sanatçı Ercan Saatçi'nin de aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.

İBB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) bir son dakika açıklaması geldi.

İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli İstanbullular,

Bugün, ülkemiz ve milletimiz adına son derece üzücü bir sürece tanıklık etmekteyiz. Hukukun üstünlüğü ve demokratik iradeye olan inancımız doğrultusunda, yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz.

Adaletin en kısa sürede yeniden tesis edileceğine ve başta Sayın Başkanımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızın görevlerine döneceğine olan inancımız tamdır.

Bu süreçte, bizlere düşen en önemli sorumluluk, 16 milyon İstanbulluya bugüne kadar olduğu gibi kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya devam etmektir. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte görevimizin başında olacak, şehrimize olan sorumluluğumuzu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Her şeyin en kısa sürede daha güzel olacağına olan inancımızla, saygılarımızı sunarız."