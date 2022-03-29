Ekvador’da toprak kayması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen toprak kaymasında 4 kişi yitirirken, 11 kişi ise yaralandı.

İHA
29 Mart 2022 Salı, 10:51
Ekvador’da toprak kayması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi
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Ekvador’un güneyindeki Cuenca kentinde şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı. Meydana gelen toprak kayması sonucu 4 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi ise yaralandı.


Bölge itfaiyesi tarafından yapılan açıklamaya göre 436 kişinin tahliye edildiği kentte acil durum ilan edildi. Heyelan ve sel meydana gelen bölgelerde ekipler enkaz kaldırma ve yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.



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