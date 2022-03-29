Ekvador’da toprak kayması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi
Güney Amerika ülkesi Ekvador’da şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen toprak kaymasında 4 kişi yitirirken, 11 kişi ise yaralandı.
Ekvador’un güneyindeki Cuenca kentinde şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı. Meydana gelen toprak kayması sonucu 4 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi ise yaralandı.
Bölge itfaiyesi tarafından yapılan açıklamaya göre 436 kişinin tahliye edildiği kentte acil durum ilan edildi. Heyelan ve sel meydana gelen bölgelerde ekipler enkaz kaldırma ve yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
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