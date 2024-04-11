Elektrikli bisikleti bataryası patladı, uzmanlar uyardı

İngiltere’de tren istasyonunda bataryası patlayan elektrikli bisiklet alev aldı.

İHA
Yayınlanma: 11.04.2024 - 13:54
Elektrikli bisikleti bataryası patladı, uzmanlar uyardı
Abone Ol google-news

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneyindeki Sutton tren istasyonunda park halindeki bir yolcuya ait elektrikli bisikletin bataryası patladı.

Londra itfaiyesinin açıklamasına göre 21 Martta yaşanan olayda patlamanın ardından alev alan bisiklet kullanılamaz hale gelirken, o sırada bankta oturan yolcular kaçarak olaydan yara almadan kurtuldu.

İstasyon Memuru Nigel McLachlan yaptığı açıklamada, "Yangın gerçekten şiddetliydi ve son derece hızlı gerçekleşti. Farklı bir zamanda yaşansaydı yıkıcı olurdu. Bunun doğurabileceği trajik sonuçları düşünmek istemiyorum. Neyse ki kimse yaralanmadı” dedi.

Bisiklet sahibinin elektrikli bisikleti internetten satın aldığını belirten McLachlan, bu ürünlerin internetten yanlış batarya ve şarj cihazı ile satın alınması riskinin yüksek olduğunu, bu nedenle güvenilir bir mağazadan alınması gerektiğini ifade etti.

Bisikletin sahibi 25 yaşındaki Sahab Singh ise yaptığı açıklamada, bisikleti 4 ay önce satın aldığını belirterek, “Yangının yaşandığı güne kadar bisikletle ilgili hiçbir sorun yaşamadım. Çalışmak için Crystal Palace’a gidiyordum. Tren istasyonunda bisikletten dumanlar çıkarmaya başladı ve ardından alevler içinde kaldı. Kaçabildiğim ve kimse yaralanmadığı için şanslıyım. Çok korkunçtu” şeklinde konuştu.

İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, elektrikli bisiklet ve scooter yangınlarında artış yaşandığı kaydedildi. Açıklamaya göre Londra’da Ocak ve Nisan ayları arasında 31 e-bisiklet yangını, 9 da e-scooter yangını meydana geldi.


elektrikli bisiklet haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

DNA sonuçlarında 'aile içi ilişki' patlaması! Oranlar korkuttu...

DNA sonuçlarında 'aile içi ilişki' patlaması! Oranlar korkuttu...
WhatsApp kullanıcılarına acil uyarı: 'Her adımınızı izliyorlar...'

WhatsApp kullanıcılarına acil uyarı: 'Her adımınızı izliyorlar...'
2010'da Bitcoin'e 100 TL yatırsaydınız bugün ne kadar paranız olurdu?

2010'da Bitcoin'e 100 TL yatırsaydınız bugün ne kadar paranız olurdu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'li Altındağ Belediye Başkanı 'ayağının tozuyla' geldi: İşçileri bir SMS ile işten çıkardı!

AKP'li Altındağ Belediye Başkanı 'ayağının tozuyla' geldi: İşçileri bir SMS ile işten çıkardı!
Bakan Ali Yerlikaya bayramın acı bilançosunu açıkladı!

Bakan Ali Yerlikaya bayramın acı bilançosunu açıkladı!
Elazığ depremi Bingöl'ü vurdu: Su kanalında kayma ve yarıklara neden oldu

Elazığ depremi Bingöl'ü vurdu: Su kanalında kayma ve yarıklara neden oldu
Cezaevinde olan Dilan- Engin Polat çiftinden bayram mesajı!

Cezaevinde olan Dilan- Engin Polat çiftinden bayram mesajı!
'Kısıtlama' kararının ardından Filistin'den ilk Türkiye açıklaması!

'Kısıtlama' kararının ardından Filistin'den ilk Türkiye açıklaması!
Cansu Taşkın’ın kardeşi bu sefer Sinan Akçıl’ın mesajını ifşa etti!

Cansu Taşkın’ın kardeşi bu sefer Sinan Akçıl’ın mesajını ifşa etti!
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den 'Akşener' ve 'İYİ Parti' açıklaması: Ayrışma kararından vazgeçin

MHP Genel Başkanı Bahçeli’den 'Akşener' ve 'İYİ Parti' açıklaması: Ayrışma kararından vazgeçin
Kritik veri açıklandı! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 11 Nisan 2024 Perşembe döviz fiyatları

Kritik veri açıklandı! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 11 Nisan 2024 Perşembe döviz fiyatları