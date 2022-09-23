Elon Musk, eski bakana ateş püskürdü: 'Aptal ve yalancısın'

23 Eylül 2022 Cuma, 16:19

Forbes'a göre net serveti 219 milyar dolar olan Tesla CEO'su ve SpaceX kurucusu Elon Musk, servetini ailesinin "zümrüt madeni sahibi olması" sayesinde biriktirebildiğini iddia eden Reich'ı "aptal ve yalancı" diye niteledi.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; California Berkeley Üniversitesi profesörü bir videoda "'kendi çabalarıyla' bir yere gelmenin güzel bir fikir olduğunu" çünkü "yeterince sıkı çalışmak isteyen herkesin zirveye tırmanabileceğini düşündürdüğünü" söyledi.

"Amerikan rüyası işte tam olarak bu anlama geliyor" diye ekledi.

'SIFIRDAN ZENGİN OLARAK TEPEYE ÇIKANLAR'



Reich, Bill Gates ve Jeff Bezos gibi ailelerinden destek gördüğünü söylediği birkaç milyarderden bahsetti.

Kendi çabalarıyla milyarder olanların kökenleri genellikle, üniversiteyi bırakmak ya da bir garajda iş kurmak gibi bireysel azim ve cesaretten başka hiçbir şeyden beslenmemiş, "sıfırdan zengin olarak" tepeye çıkanlar şeklinde tasvir ediliyor.

"Ancak gerçekte, birçok milyarderin kökeni o kadar da mütevazı değil" diyen Reich, milyarderlerin "üst-orta sınıf yetiştirme tarzından" geldikleri için "zenginlikten daha da zenginliğe" geçtiklerini sözlerine ekledi.

Reich, Musk'ın "apartheid Güney Afrika'da zümrüt madenine sahip olan zengin bir aileden geldiğini" söyledi.

"Hem aptal hem de yalancısın" diye yanıt veren Musk, Jeremy Arnold'ın Substack'te yazdığı ve Musk'ın zenginlikten geldiği fikrine karşı çıkan bir yazıya bağlantı veren bir tweet attı.

Ayrıca Reich'ı "intihar derecesinde sıkıcı" diye niteledi.

'ZÜMRÜT MADENİ' İDDİASINI REDDETMİŞTİ



Insider, 2018'de Musk'ın babası Errol Musk'ın Zambiya'da bir zümrüt madenine sahip olduğunu bildirmişti. Musk, 28 Aralık 2019'da attığı bir tweet'te "Onun zümrüt madeni yoktu ve ben üniversite boyunca çalıştım, sonunda 100 bin dolar öğrenci kredisi borcum oldu" demişti.

Geçen yıl martta Musk, makalenin "yanlış" olduğunu söyleyerek "1989'da Kanada'ya 2,500 Kanada doları ile tek başıma geldim", "[ilk] şirketimi hiçbir finansman olmadan ve sadece kendi yaptığım bir bilgisayarla kurdum, 'zümrüt madeni' olduğuna dair hiçbir kanıt yok" yazan bir tweet atmıştı.

"Babam ve geniş ailesi 20 yılı aşkın süredir kardeşim ve benim maddi desteğimize muhtaç durumda."