Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından Trump'ın platforma dönüşü bekliyor

28 Ekim 2022 Cuma, 12:43

SpaceX ve Tesla markalarının sahibi, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter'ı 44 milyar dolar gibi rekor bir tutara satın almasının ardından, 9 Ocak'ta "şiddeti kışkırttığı" gerekçesiyle hesabı askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın platforma geri döneceğine dair spekülasyonlar yapılıyor. Bu spekülasyonlarda Musk'ın "ifade özgürlüğü" üzerine değerlendirmelerinin de etkili olduğu düşünülüyor.

Tüm bu tartışmalar arasında Musk, platformu satın almasının akabinde, Trump'ı yasaklayan, şirketin hukuk, politika ve güven başkanı Vijaya Gadde'nin işine son verdi. Gadde'nin, Twitter'ın Trump'ı yasaklama kararında "merkezi bir rol oynadığı" bildirildi.

"YASAKLAMAK DOĞRU DEĞİL" DEMİŞTİ

Musk, Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada, "Donald Trump'ı yasaklamanın doğru olmadığını düşünüyorum" dedi ve şöyle devam etti: "Bence bu [karar] bir hataydı, çünkü ülkenin büyük bir bölümünü yabancılaştırdı ve sonuçta Donald Trump'ın sesinin tamamen kesilmesi ile sonuçlanmadı..."

Trump'ın dönüşüyle ??ilgili spekülasyonlar Perşembe gecesi Twitter'da zirve yaptı ve eski başkana ait olduğu söylenen bir "geri dönüş" mesajı kullanıcılar tarafından yaygın şekilde paylaşıldı, ancak sonrasında mesajın sahte olduğu ortaya çıktı.

DAHA GEVŞEK BİR İÇERİK POLİTİKASI

Uzmanlara göre, ara seçimlere günler kala muzaffer bir lider edasıyla yeniden Twitter'a dönen bir Trump, paylaşımlarıyla rakiplerini zor durumda bırakabilir.

Öte yandan, kişisel hesapları askıya alınan Roger Stone ve Marjorie Taylor Greene gibi Cumhuriyetçi figürlerin de platforma dönüşü gündeme gelebilir.

Politico'ya göre Musk, birçok kullanıcıyı ve teknoloji takipçisini ilgilendiren bir konu olan, "gevşetilmiş içerik kısıtlamaları" çağını başlatmaya meyilli görünüyor.