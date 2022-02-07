Elon Musk'a mahkeme şoku: Celp geldi

07 Şubat 2022 Pazartesi, 22:55

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı zorunlu bildirimde, şirketin 16 Kasım 2021'de SEC'ten, Tesla'nın yönetim süreçleri ve SEC ile yapılan bir anlaşmaya uyumu hakkında bilgi talep eden bir mahkeme celbi aldığı belirtildi.

İNCELEMEYİ KABUL ETMİŞLERDİ

Tesla, 2018’de açılan bir dava sonucu SEC ile anlaşma yaparak Elon Musk'ın şirket hakkında önemli bilgiler içeren Twitter paylaşımlarının şirket avukatlarınca önceden incelenmesini kabul etmişti.



