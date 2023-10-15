Emekli Büyükelçi Dr. Oğuz Çelikkol: Filistinliler birleşmeli

Yayınlanma: 15.10.2023 - 02:00

Güncelleme: 15.10.2023 - 02:00

Tel Aviv Büyükelçiliği de yapan Çelikkol, “Hamas-Filistin yönetiminde ayrılığın ortadan kaldırılması lazım. İsrail, Batı Şeria’daki Filistin yönetimini tanıyor ancak Gazze’deki Hamas’ı terör örgütü olarak görüyor. Filistin devleti kurulması için İsrail-Filistin yönetimi arasında yapılan görüşmeler çok uzun süredir durmuş durumda, acilen başlaması gerekiyor. Ayrıca İsrail’in şimdiki pozisyonu ise uluslararası hukuka aykırı olarak Batı Şeria’da ilhak ettiği yerleşim yerlerini Yahudileştirmesi” dedi ve ekledi: “İsrail, ‘su kaynaklarını ve Şeria Vadisi’ni kontrol edeyim, 1967 sınırları kabul edilmez’ tutumuyla yaklaşmamalı.”



“Filistin devleti kurulmadan bölgede bir istikrar kurulmasının imkânı yok” diyen Çelikkol, “1967 planına göre İsrail, eski Filistin topraklarını yüzde 80’e yüzde 20 oranında bölünmüş olacak. O toprakların yüzde 80’i İsrail’de kalacak, kalanı ise Filistin’de. İsrail yıllar içerisinde topraklardaki payını zaten artırarak yüzde 50’den yüzde 80’e kadar geldi. Buna rağmen o Filistin’de kalacak yüzde 20’den bile vazgeçmek istemiyor” ifadelerini kullandı.

(Oğuz Çelikkol)



‘İYİ İLİŞKİLER ÖNEMLİ’

Ankara’nın arabuluculuk çabalarına değinen Çelikkol, “Türkiye’nin Filistin sorununa yardım edebilmesi Mısır dahil taraflarla iyi ilişkilerden geçer. Bugün Türkiye’nin yardımları Mısır’a gitti. Türkiye; Hamas, Batı Şeria’daki Filistin yönetimi, İsrail ve Mısır ile iyi ilişkileri sürdürmeli. Aksi durumda Türkiye, marjinalize olarak etkisini kullanamaz duruma geliyor” diye konuştu.

Washington’ın tavrını değerlendiren Çelikkol, “ABD’nin Suriye’de PKK’nin uzantısı YPG ile işbirliği yapıp Hamas’ı terör örgütü olarak tanıması akıllara birçok soru işareti getiriyor” yorumunu yaptı.