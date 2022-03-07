Emekli Tuğgeneral Eslen, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi

07 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

Rusya’nın Ukrayna saldırısını değerlendiren emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna stratejisini “Ukrayna coğrafyasını NATO’ya karşı bir tampon bölgeye dönüştürmek, Rusların da yaşadığı bölgeleri Ruslaştırmak, belki de ilhak etmek, Rusya’ya dünya gücü statüsü kazandırmak istemektedir” sözleriyle değerlendirdi.

Savaşın, Türkiye’nin savaşı olmadığını vurgulayan Eslen, “Rusya ve Ukrayna bizim kuzey komşumuz. Türkiye, taraf olmamalı, sona erdirilmesi için arabuluculuk yapmalı, Ukrayna halkına insani yardım sağlamalı” dedi. “Bu savaşın, küresel güç mücadelesi içinde oluşan jeopolitik fay hattında gelişen yıkıcı-yapıcı kaosun ürettiği jeopolitik bir deprem” olduğunu belirten Eslen, “Savaş, Ukrayna coğrafyasında Atlantik ve Avrasya güçleri arasında gelişmektedir” dedi.

Nejat Eslen

"KURUMSUZ AVRUPA"

Ukrayna savaşı ile dünya tarihinde yeni bir dönem başladığına dikkat çeken Eslen, “Ukrayna savaşı, Avrupa’da güvenliği ve istikrarı sağlayacak uluslararası bir kurumun olmadığını kanıtlamıştır” değerlendirmesini yaptı.

