Canlı | Rusya’nın Ukrayna saldırısında son durum
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında 12.güne girildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının 'neredeyse tamamlandığını' söyledi. İki ülkenin müzakerelerin 3. turu için pazartesi günü bir araya geleceği açıklandı. İşte saat saat yaşananlar...
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 11. gün de geride kaldı.
Rus ordusu Ukrayna'da operasyonlarını yoğunlaştırırken Batı da yaptırımları sıklaştırıyor.
Dün TSİ 11.00 sularında alınan habere göre; Mariupol kentinde insani koridorların açılması için Rusya ile kararlaştırılan geçici ateşkes başladı. Harkov'da ise insani yardım koridorunun açılması bekleniyor.
Rusya'nın Ukrayna saldırısında 7 Mart’ta öne çıkan gelişmeler şu şekilde:
00.17: İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden, Ukrayna'ya gönderdikleri askeri malzemenin yerlerine ulaştığını söyledi.
00.00: Ukrayna’nın Irpin kentinin Belediye Başkanı Aleksandr Marşukin, tahliyeler sırasında Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
5 Mart'ta öne çıkanlar gelişmeler
4 Mart'ta öne çıkanlar gelişmeler
3 Mart'ta öne çıkanlar gelişmeler
2 Mart'ta öne çıkanlar gelişmeler
1 Mart'ta öne çıkanlar gelişmeler
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