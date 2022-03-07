Canlı | Rusya’nın Ukrayna saldırısında son durum

07 Mart 2022 Pazartesi, 00:00

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 11. gün de geride kaldı.

Rus ordusu Ukrayna'da operasyonlarını yoğunlaştırırken Batı da yaptırımları sıklaştırıyor.

Dün TSİ 11.00 sularında alınan habere göre; Mariupol kentinde insani koridorların açılması için Rusya ile kararlaştırılan geçici ateşkes başladı. Harkov'da ise insani yardım koridorunun açılması bekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna saldırısında 7 Mart’ta öne çıkan gelişmeler şu şekilde:

00.17: İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden, Ukrayna'ya gönderdikleri askeri malzemenin yerlerine ulaştığını söyledi.

00.00: Ukrayna’nın Irpin kentinin Belediye Başkanı Aleksandr Marşukin, tahliyeler sırasında Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.